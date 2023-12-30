3 عادات خاطئة يجب أن يتجنبها مرضى السكري تعرف عليها

كشف المتخصصون عن 5 أنماط وعادات خاطئة يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم.

وأظهرت الدراسات كيف أن الأشخاص الذين يعانون من نمط حياة خامل هم أكثر عرضة لمقاومة الأنسولين ولديهم فرص أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بأولئك الذين لديهم نمط حياة نشط، ويمكن أن تؤدي خيارات نمط الحياة الخاطئة الأخرى مثل تناول الوجبات السريعة والعشاء المتأخر والنوم مباشرة بعد تناول وجباتك إلى زيادة هذا الخطر.

ويقدم التقرير التالي أهم النصائح لمرضى السكري

نمط الحياة المستقرة

إذا كنت شخصًا يقضي يومه جالسًا أو مستلقيًا مع القليل من التمارين الرياضية أو بدونها، فأنت تتمتع بأسلوب حياة خامل، والأشخاص الذين يعانون من نمط الحياة هذا هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لذا يقترح الأطباء المشي لمدة 40 دقيقة يوميًا على الأقل .

الأطعمة المصنعة

نعلم جميعًا أهمية كل وجبة لمرضى السكر لأنها يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، حيث إن تناول السكر الأبيض، والأطعمة المصنعة، والفواكه الجافة النيئة، واللبن الرائب، والجلوتين "القمح والأشياء المصنوعة من القمح"، يمكن أن يجعل الشخص عرضة للإصابة بمرض السكري.

تناول وجبة العشاء في وقت متأخر

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يعطل مستويات السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث يعد تناول العشاء مبكرًا أحد أسهل الطرق لتقليل مستويات السكر وخطر الإصابة بأمراض القلب، ومن الأفضل تناول العشاء قبل غروب الشمس إن أمكن، وإذا كان جدول العمل لا يسمح بذلك، فمن الأفضل تناول العشاء قبل الساعة الثامنة مساءً.