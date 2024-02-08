ما هو مقدار الشعر المتساقط الطبيعي أثناء الاستحمام؟ الطب يجيب

تتساءل كثير من النسوة في كل مرة يخرجن فيها من الحمام عن كمية الشعر المفقود وهنّ يشعرن بالصدمة: "هل هذا طبيعي أم يجب أن نشعر بالقلق؟

فلا يوجد امرأة لم تراودها هذه الفكرة بالضبط بعد الاستحمام في مرحلة ما من حياتها، فالبعض منا يضع الشعر المتساقط على جدار الدش لإزالته في النهاية؛ فيما يقوم الآخرون بتجميع هذا الشعر، في أيديهم في حالة من القلق والخوف.

مقدار تساقط الشعر أثناء الاستحمام

ووفقًا لموقع Health، يجيب الأطباء حول السؤال الأشهر بين الفتيات: ما هو مقدار تساقط الشعر الطبيعي أثناء الاستحمام؟

تقول الدكتورة جوليا شوارتز، طبيبة أمراض جلدية معتمدة من البورد واستشاري الأمراض الجلدية، أنه يعتبر من الطبيعي أن تفقد المرأة ما يصل إلى 100 خصلة من الشعر كل يوم.

ولكن هناك بعض الحالات، مثل من يعانون من الإصابة بالثعلبة البقعية ، أو الخضوع لعلاج السرطان، أو نقص بعض الفيتامينات، يمكن أن تؤدي هذه الأمراض إلى تساقط الشعر أكثر مما هو متوقع.

وإليك كيفية معرفة ما إذا كان تساقط شعرك أمرًا طبيعيًا، وما إذا كان الوقت قد حان لطلب نصيحة طبيب الأمراض الجلدية.

إن فقدان بعض الشعر ليس أمرًا طبيعيًا فحسب، بل إنه أمر متوقع، وذلك لأنه لكي ينمو شعر جديد في جسمك، عليه التخلص من الشعر القديم.

تساقط الشعر في الشيخوخة

ويعد تساقط الشعر أيضًا جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، فيعاني الجميع تقريبًا من نوع ما من تساقط الشعر مع تقدمهم في السن، حيث يتباطأ نمو الشعر، وتتوقف بعض بصيلات الشعر عن إنتاج شعر جديد، وهذا معروض باسم (الصلع الذكري والأنثوي).

وبالنسبة للرجال، غالبًا ما يكون تساقط الشعر عند الصدغين أو أعلى الرأس؛ أما بالنسبة للنساء، فيصبح الشعر أقل كثافة، مما يجعل فروة الرأس أكثر وضوحًا.

يحدث تساقط الشعر هذا بمعدل مختلف من شخص لآخر، لذا فإن ما هو "طبيعي" أو غير طبيعي يعود إلى ما هو معتاد بالنسبة لك، إذا بدا أنك تفقد الكثير من الشعر ولكنك لا ترى المزيد من فروة رأسك، فأنت ربما تشهدين نموًا طبيعيًا لشعرك ودورة تساقطه.

متي تقلق بشأن تساقط الشعر؟

أما بالنسبة لتساقط الشعر الذي قد يشير إلى مشكلة صحية أساسية، قال الدكتورة جوليا شوارتز إن العلامات التالية يجب أن تنبهك إلى أن الوقت قد حان لرؤية طبيب أمراض جلدية أو أي مقدم رعاية صحية آخر:

ظهور بقع صلعاء أو توسعها بسرعة

تساقط كتل من الشعر دفعة واحدة

كثافة الشعر تقل تدريجيًا

ويمكنك تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا ومتوازنًا يحتوي على ما يكفي من البروتينات والدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية لتساهم في شعر صحي وغني بالحيوية.