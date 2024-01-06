الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب تساقط الشعر في فصل الشتاء وكيفية علاجه

اسباب تساقط الشعر
اسباب تساقط الشعر

تساقط الشعر من المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص، ويُعتبر فصل الشتاء واحدًا من الأوقات التي قد تزيد فيها مشكلة تساقط الشعر. يعود ذلك إلى عوامل عدة، منها تغيرات الطقس ونقص الترطيب، وقد يكون الجفاف والبرودة عوامل رئيسية في هذه الحالة. تزداد احتياجات الشعر للرطوبة والعناية خلال فصل الشتاء، وهذا يتطلب رعاية خاصة وعناية إضافية للحفاظ على الشعر قويًا وصحيًا.

وخلال السطور التالية ترصد “الدستور” عدة عوامل التي تؤدي إلى تساقط الشعر في فصل الشتاء، منها:

الهواء الجاف والبارد

 يمكن أن يؤدي التعرض المكثف لهذا النوع من الهواء إلى جفاف فروة الرأس وتقليل الترطيب الطبيعي للشعر.

نقص الترطيب

عدم الاهتمام بترطيب الشعر وفروة الرأس في فصل الشتاء يمكن أن يؤدي إلى تقليل ليونة الشعر وزيادة تساقطه.

تغيرات هورمونية

 بعض التغيرات الهورمونية التي تحدث في الجسم قد تؤثر على صحة فروة الرأس ونمو الشعر.

نقص الفيتامينات والمعادن

 نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين D أو الحديد قد يؤثر على صحة فروة الرأس ونمو الشعر.

تغيرات نمط الحياة

قد يؤدي التوتر أو التغيرات النمطية خلال فصل الشتاء إلى زيادة تساقط الشعر.

الاهتمام بتغذية الشعر والفروة بشكل جيد وتقديم الرعاية المناسبة يمكن أن يقلل من تأثيرات تساقط الشعر في فصل الشتاء.

طرق لمعالجة تساقط الشعر

العناية بالتغذية: تأكد من تناول غذاء متوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر، مثل فيتامين A وC وE والحديد والزنك.

العناية بالشعر: استخدم منتجات العناية بالشعر المناسبة لنوع فروة رأسك وشعرك، وتجنب الصابون القاسي أو الشامبوهات التي تحتوي على مواد كيميائية قوية.

تجنب التوتر: محاولة الحد من التوتر والضغوطات النفسية قد يساعد في تقليل تساقط الشعر.

العلاجات الطبية: قد تنصحك الطبيب بعلاجات مثل العلاجات الموضعية أو الأدوية التي تساعد في تقليل تساقط الشعر.

زيارة الطبيب: في بعض الحالات، قد يكون الأمر يستدعي زيارة الطبيب لتقييم الوضع وتحديد الأسباب الدقيقة ووصف العلاج المناسب.

ويلعب الاهتمام بالتغذية الجيدة والعناية اليومية بالشعر وفروة الرأس دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الشعر والوقاية من تساقطه.

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