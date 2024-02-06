الستات مايعرفوش يكدبوا | روشتة بسيطة من أستاذ جلدية لعلاج تساقط الشعر

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، أن مشكلة تساقط الشعر من المشكلات المنتشرة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك تساقط شعر يدعى بالتفعالي، وهو عبارة عن نقص الفيتامينات.

وأشار "فرج"، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية cbc، أن تساقط الشعر الأنثوي، وهو عبارة عن ضعف الشعر، وهو من المشكلات الوراثية.

ونوه أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، أن العلاجات تكمن في الأدوية التي تحتوي على "سبكتون"، مع متابعة الطبيب، من اجل تجنب الأثار الجانبية.

وأضاف، أن هناك أدوية في السوق متاحة تساهم بشكل كبير على زيادة سمك الشعر، والتي تحتوي على مواد "الاولومين"، حيث أنها تساهم في زيادة السمك ومنع تساقط الشعر.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.