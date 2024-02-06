خبير أمنى: معركة خان يونس حاسمة والمقاومة قادرة على إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب

قال الدكتور إبراهيم العبادي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن معركة خان يونس حاسمة والمقاومة ما زالت صامدة ولديها القدرة على إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب.

الفيديوهات التي تبثها المقاومة دليل على تواجدها في شمال غزة

وأشار "العبادي"، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، إلى أن الفيديوهات التي تبثها المقاومة دليل على تواجدها في شمال غزة، الأمر الذي يربك حسابات الكيان المحتل.

ونوه الخبير الأمني بأنه على الرغم من مرور 4 أشهر على الحرب، مازالت المقاومة تهاجم وتقاتل جنود الاحتلال، حيث إن فيديوهات المقاومة التي تبثها، تؤثر بشكل كبير على نفسية الشعب الإسرائيلي بالسلب.

وأضاف أن هناك مخاوف كبيرة من جانب حكومة إسرائيل، حيث ساهمت المقاومة في رفض أكثر من 70 ألف مستوطن من المكوث في المستوطنات بغلاف غزة، بالإضافة إلى تحييد أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي.