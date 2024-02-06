الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": وزير خارجية فرنسا يريد إحكام سيطرة الجيش اللبنانى على الحدود الجنوبية

أحمد سنجاب مراسل
أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي تعتبر من الزيارات الهامة، من أجل البحث في سبل التهدئة في الجنوب اللبناني.

الزيارة الثالثة لوزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان منذ بدء التوترات على الحدود

وأشار "سنجاب"، خلال "جولة المراسلين"، إلى أن هذه المرة الثالثة التي يزور فيها وزير الخارجية الفرنسية لبنان منذ بداية التواترت في الحدود اللبنانية، حيث إن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تهدئة الوضع، وتقديم الدعم للجيش اللبناني.

مواصلة الحديث عن التطبيق الكامل لقرار 1701 لبنان

ونوه إلى أن زيارة اليوم من قبل وزير الخارجية الفرنسي هدفها الأساسي مواصلة الحديث عن التطبيق الكامل لقرار 1701 للبنان، وفي نفس الوقت تقديم الدعم للجيش اللبناني من أجل إحكام السيطرة على الحدود اللبنانية.

وأضاف أن الحدود اللبنانية شهدت العديد من التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن تدمير عدد من المباني، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص للعاصمة بيروت.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية فرنسا وزير خارجية فرنسا الجيش اللبنانى

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