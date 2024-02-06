ضرب وتنكيل.. جنود الاحتلال يكتبون "شتائم" على جسد محام فلسطينى (فيديو)

قال محمود اللوح، مراسل قناة "الغد الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت عددا من النساء للنزوح عبر الطريق الساحلي، وهذا على غير المعتاد.

وأضاف مراسل قناة "الغد الإخبارية"، أن الإحتلال الإسرائيلي، قام باقتحام برج سكني بمنطقة "السرايا"، والاعتداء عليهم بالضرب، والاعتداء بشكل مباشر على النساء.

ونوه بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بضرب وسحل أحد الشباب والذي يعمل محاميا، حيث كتب جنود الاحتلال عددا من "الشتائم" على جسده، فضلًا عن الضرب المبرح.

وأكد أن منطقة دير البلح، تعرضت لقصف شديد من قبل الإاحتلال الإسرائيلي، ليصل عدد الشهداء بهذه المنطقة إلى 56 في يومين.

وتابع أنه تم إخراج 5 جثامين من تحت الأنقاض من بينهم طفل، بمدنة دير البلح، التي قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها منطقة آمنة.