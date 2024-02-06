بسبب إسرائيل والحرب الروسية الأوكرانية.. اقتراب نفاد الذخيرة عالميًا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان: "بسبب إسرائيل والحرب الروسية الأوكرانية.. اقتراب نفاد الذخيرة عالميا"، حيث أشار التقرير التليفزيوني إلى أن المخاوف من الهزيمة المحققة تعبيرات أضحت تجري "ليل نهار" على لسان قادة جيش الإحتلال الإسرائيلي بعد عدوان وصفوه بالهائل والمتواصل على قطاع غزة داميا لـ 4 أشهر وأسفر بحسبهم عن نفاد احتياطي الذخيرة لديهم ولدى داعميهم.

وأوضح التقرير أنه بالعودة للإحصائيات غير النهائية التي يعلنها جيش الاحتلال فتم ضرب 30 ألف هدف داخل قطاع غزة، وإحضار أكثر من 25 ألف طن متفجرات من الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة 240 طائرة و40 سفينة.

ولفت التقرير إلى أنه وفقا لوثائق البنتاجون فواشنطن تعمل على توفير لائحة الطلبات الإسرائيلية بشكل يومي سواء من مخزونها الاستراتيجي أو من مخزون حلفائها، وقد نجحت في توفير صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية و36 ألف قذيفة عيار 30 مللي، و2000 صاروخ موجهة للطائرات الأباتشي.

وأفاد التقرير بتأكيد صحيفة "بلومبرج" أن البنتاجون أمر بتحويل ذخائر ومعدات عسكرية من أوكرانيا لإسرائيل تتكون من 57 ألف قذيفة من عيار 155 مللي و20 ألف قذيفة مدفعية.