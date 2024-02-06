الصليب الأحمر: تفشى الأمراض الفتاكة بين النازحين.. والقطاع الطبى فى طريقه للانهيار

قال الدكتور هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إن نظام الرعاية الطبية مازال في كارثة، وننزلق نحو الانهيار، بسبب القصف المستمر للمنشآت الطبية في قطاع غزة.

وأضاف "مهنا"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مخزون الأدوية والأكسجين انتهى بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى الأمل تواجه رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أننا نقوم بالتنسيق المباشر مع الصحة الفلسطينية، من أجل تقديم الدعم الطبي للجرحى والمرضي والسكان المتبقين من القصف الإسرائيلي.

ونوه، إلي أنه إذا استمر الوضع كما هو، فالقطاع الطبي، سينهار بنسبة 100%، الأمر الذي يكلفنا خسارة الكثير من الأرواح وزيادة عدد الشهداء في قطاع غزة.

وتابع، أن الصليب الأحمر بغزة يحاول بشتى الطرق توفير المياة الصالحة والغذاء، مؤكدًا أن هناك تفشيًا كبيرًا للأمراض الفتاكة بين النازحين.

وأردف متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أننا نعمل على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق الإمكانيات المتاحة، مطالبًا بضرورة توفير الحماية للمستشفيات التي تعمل في القطاع.

وأشار إلى أنه يجب توفير التدابير الأمنية اللازمة للطواقم الطبية لضمان أداء مهامها في غزة، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مكان يستوعب النازحين في قطاع غزة.