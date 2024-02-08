الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"يقول للزرع سير بلا تعسير".. متى يبدأ شهر أمشير 1740؟ وسبب تسميته

شهر أمشيير
شهر أمشيير

ربط المصريون القدماء، منذ فجر التاريخ، الشهور بالظواهر المناخية التي تحدث فيها، ومع اقتراب شهر أمشير، نستعرض في السطور التالية، موعد بدء هذا الشهر القبطي، وأبرز ما يميزه عن باقي الشهور.

متى يبدأ شهر أمشير؟

يبدأ شهر أمشير 9 فبراير، ويعرف هذا الشهر لدى المصريين بأنه شهر "الزعابيب"، حيث تنشط فيها الرياح وتكون الأجواء باردة وتنخفض الحرارة فيها عن معدلاتها الطبيعية، بحيث تكون شديدة البرودة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

ما سبب تسميته شهر أمشير؟

 اعتقد المصريون أن الشهر السادس، وهو أمشير Mesir هو الشهر المخصص لنزول الشمس ويسميه المصريون القدماء rojhour أي (شهر النار أو الحرارة الكبيرة، كما يقول عامة مصر حتى الآن نزلت الشمس الكبيرة).

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ووفقًا للموقع القبطي st-takla، جاءت تسميته بهذا الاسم أيضًا، نسبة إلى شدة الزوابع والأهوية وكثرتها في هذا الشهر فيقال عنه "شيطان الزوابع".

كما كان المصريون القدماء يدعوه "شهر النار أو الحرارة الكبيرة" لأنه مخصص لنزول الشمس الكبيرة.

ويقصد بعلم التقويم، أنه عبارة عن إحصاء الأيام والشهور والفصول والسنوات وتحديدها وربطها بحادثة معينة لتكون دليلًا ومرشدًا يقارن أو يرتب الحوادث التاريخية.

ويرتبط نشاط الإنسان الزراعي والصناعي والتعليمي بالتقويم كما ترتبط الأعياد والمواسم الدينية بالتقويم أيضًا.

متى يبدأ شهر أمشير؟

أشهر الأمثال المصرية القديمة على أمشير

  • أمشير أبو الزعابير.
  • أمشير أبو الطبل الكبير.
  • أمشير أبو الزعابير الكثير.
  • أمشير يقول للزرع سير بلا تعسير.
  • الصغير يحصل الكبير.
  • إن هل المشير اعجن من البير (تبدأ المياه الجوفية في الدف).
  • أمشير يقول لبرمهات 10 منى خد و10 منك هات.
  • نطير العجوز بين السافكات.
  • الاسم لطوبة والفعل لأمشير.
  • أمشير أبو الزعابيب يخلي العجوزة تقيد الحصير.
  • أمشير تساوي الطويل مع القصير.

ويتأهب الكثير من المصريين، لاستقبال شهر أمشير، يوم الجمعة المقبل، ويعد أكثر الشهور القبطية عنفًا، حيث تهب العواصف الترابية في كل مكان.

تعرف على الشهور القبطية بالترتيب

  • شهر طوبة يبدأ 9 يناير وينتهي 8 فبراير.
  • شهر أمشير يبدأ 9 فبراير وينتهي 9 مارس.
  • شهر برمهات يبدأ 10 مارس وينتهي 8 إبريل.
  • شهر برمودا يبدأ 9 إبريل وينتهي 8 مايو.
  • شهر بشنس يبدأ 9 مايو وينتهي 7 يونيو.
  • شهر بؤونة يبدأ 8 يونيو وينتهي 7 يوليو.
  • شهر أبيب يبدأ 8 يوليو وينتهي 6 أغسطس.
  • شهر مسرى يبدأ 7 أغسطس وينتهي 5 سبتمبر.
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