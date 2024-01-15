الشهر الأصب.. افضل الاعمال في شهر رجب والايام المستحب صيامها

شهر رجب هو الشهر السابع من التقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، التي فضلها الله تعالى عن بقية الشهور، ونهى عن الظلم فيها.

شهر رجب له مكانة خاصة عند المسلمين، فهو أحد الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بالذكر في القرآن الكريم، فقال: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة:36].

لماذا سمي شهر رجب الأصب

لأنه شهر يصب فيه الخير على الناس، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رجب شهر الله الأصب، فالخير فيه يصب صبا".

لأنه شهر يكثر فيه المطر، فقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: "رجب شهر الملك، وشعبان شهر الرحمة، ورمضان شهر المغفرة".

لأنه شهر يكثر فيه الصدقات، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "رجب شهر الصدقة".

وهناك رأي آخر يرى أن سبب تسمية شهر رجب الأصب هو أن العرب كانوا يطلقون هذا الاسم على الشهور التي يكثر فيها القتال، وقد أُطلق هذا الاسم على شهر رجب لأن العرب كانوا يُحجمون عن القتال فيه، فهو من الأشهر الحرم.

ولكن الراجح هو الرأي الأول، وهو أن شهر رجب سمي الأصب لأنه شهر يصب فيه الخير على الناس، ويكثر فيه المطر، والصدقة.

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الأيام المستحب صيامها في رجب

شهر رجب له فضل كبير عند المسلمين، فهو شهر للعبادة والتقرب إلى الله تعالى، وقد وردت أحاديث نبوية تحث على صيام شهر رجب، منها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي".

صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر".

صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع في كل شهر عربي، وهما سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أفضل الاعمال في شهر رجب

يحرص المسلمون على القيام ببعض الأعمال الصالحة في شهر رجب، منها:

صيام شهر رجب، أو بعض أيامه.

الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

التوبة والاستغفار.

قراءة القرآن الكريم.

الصدقة.

زيارة القبور.

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم

سمي شهر رجب بهذا الاسم لأن العرب كانوا يَرجُبون فيه الخير، ويَطلبون رضا الله تعالى.