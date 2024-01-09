الثلاثاء 09 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

تاريخ اليوم القبطي
تاريخ اليوم القبطي

تاريخ اليوم القبطي 2024 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، حيث يبحث الكثير عن التواريخ القبطية بشكل يومي.

التقويم القبطي اليوم

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول تاريخ اليوم القبطي 2024، يستعرض موقع "الدستور" التفاصيل بالإضافة إلى ترتيب الأيام والشهور والمناسبات القبطية.

التاريخ القبطي اليوم هو 30 كيهك (4) 1740 الموافق للتاريخ الميلادي 9 يناير (كانون الثاني) 2024.

من خلال المحول التالي، يمكنك التحويل من التاريخ القبطي إلى التاريخ الميلادي والعكس عن طريق إدخال التاريخ القبطي أو التاريخ الميلادي والضغط على زر التحويل.

التاريخ القبطي اليوم

الثلاثاء 30 كيهك 1740، قبطي.

في عيد الميلاد المجيد.. ماذا تعرف عن التقويم القبطي؟

عضو لجنة التاريخ القبطي: مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد لا تقتصر على الكنائس

تاريخ اليوم ميلادي

الثلاثاء 9 يناير (كانون الثاني) 2024، ميلادي.

التاريخ الهجري اليوم

الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445، هجري.

عدد الشهور القبطية

تتكون السنة القبطية من 13 شهرا، 12 شهرا يتكون كل منها من 30 يوما والشهر الثالث عشر يسمى النسيء ويتكون من 5 أيام وكل 4 سنين يضاف يوم إلى شهر النسيء يوم ليصبح 6 أيام في السنة الكبيسة.

الشهور القبطية والأمثال الشعبية المصرية

  • توت (11 سبتمبر-10 أكتوبر): توت ري ولا تفوت
  • بابة (11 اكتوبر-10 نوفمبر): بابه خش واقفل البوابة
  • هاتور (11 نوفمبر-9 ديسمبر): هاتور يقول للبرد طور طور
  • كيهك (10 ديسمبر- 8 يناير): صبحك مساك شيل يدك من غداك، وحطها فى عشاك
  • طوبة (9 يناير-7 فبراير): طوبة يخلي الشابة كركوبة
  • أمشير (8 فبراير-9 مارس): أمشير ابو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير
  • برمهات (10مارس-8 ابريل): برمهات روح الغيط وهات
  • برمودة (9 إبريل-8 مايو): برمودة دق العامودة
  • بشنس (9 مايو-7 يونيو): بشنس يكنس الغيط كنس
  • بؤونة (8 يونيو-7 يوليو): بؤونة تنشف المياه من الماعونة
  • ابيب (8يوليو-6 اغسطس): ابيب ابو اللهاليب
  • مسره (7 اغسطس-5 سبتمبر): مسرى تجرى فيه كل ترعة عسرة
تاريخ اليوم القبطي 2024 تاريخ اليوم القبطي اليوم القبطي 2024 اليوم القبطي شهر النسيء الشهور القبطية الشهور القبطية و الأمثال الشعبية

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