تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

تاريخ اليوم القبطي 2024 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، حيث يبحث الكثير عن التواريخ القبطية بشكل يومي.

التقويم القبطي اليوم

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول تاريخ اليوم القبطي 2024، يستعرض موقع "الدستور" التفاصيل بالإضافة إلى ترتيب الأيام والشهور والمناسبات القبطية.

التاريخ القبطي اليوم هو 30 كيهك (4) 1740 الموافق للتاريخ الميلادي 9 يناير (كانون الثاني) 2024.

من خلال المحول التالي، يمكنك التحويل من التاريخ القبطي إلى التاريخ الميلادي والعكس عن طريق إدخال التاريخ القبطي أو التاريخ الميلادي والضغط على زر التحويل.

التاريخ القبطي اليوم

الثلاثاء 30 كيهك 1740، قبطي.

تاريخ اليوم ميلادي

الثلاثاء 9 يناير (كانون الثاني) 2024، ميلادي.

التاريخ الهجري اليوم

الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445، هجري.

عدد الشهور القبطية

تتكون السنة القبطية من 13 شهرا، 12 شهرا يتكون كل منها من 30 يوما والشهر الثالث عشر يسمى النسيء ويتكون من 5 أيام وكل 4 سنين يضاف يوم إلى شهر النسيء يوم ليصبح 6 أيام في السنة الكبيسة.

الشهور القبطية والأمثال الشعبية المصرية