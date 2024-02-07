الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

شهر طوبة
شهر طوبة

مع اقتراب بداية شهر أمشير 2024 ونهاية شهر طوبة على الانتهاء، يتسائل الكثير من المصريين عن تاريخ اليوم القبطي 1740 لمعرفة النهاردة كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم، وعدد الأيام المتبقية في الشهر الأكثر صقيعًا في فصل الشتاء.

النهارده كام طوبة 2024 

ووفقًا لتاريخ اليوم القبطي، يوافق اليوم الأربعاء 29 طوبة لعام 1740، الموافق 7 فبراير 2024، وبذلك يتبقى يوم واحد فقط على انتهاء شهر طوبة لهذا العام.

ويستمر شهر طوبة 30 يومًا، بداية من يوم التاسع من شهر يناير، وينتهي في الثامن من شهر فبراير، وهو خامس الشهور في التقويم القبطي الذي كان يعتمد عليه المصريين القدماء في الزراعة.

وبسبب شدة برودة شهر طوبة، أطلق المصريون عليه مثل "طوبة يخلي الصبية كركوبة من البرد والرطوبة".

ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 

ويوافق التاريخ الميلادي في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024.

وبالنسبة للتقويم الهجري يوافق اليوم الأربعاء 26 رجب 1445.

وفي التقويم القبطي يوافق اليوم 29 من شهر طوبة 1740.

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متى يبدأ شهر أمشير 2024/1740

وعن بداية شهر أمشير 1740، الشهر السادس في ترتيب الشهور القطبية، فيبدأ يوم الجمعة الموافق 9 فبراير لعام 2024.

ويشتهر شهر أمشير بكثرة العواصف الترابية ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة، وهو أحد أشهر النماء عند القدماء المصريين التي كانوا يعتمدون عليها ديما في مواسم الزراعة.

أمثلة شهر أمشير عند المصريين

وارتبط شهر أمشير بعدة أمثلة في الموروث الشعبي للمصريين من بينها:

  • أمشير يفصص الجسم نسير نسير.
  • أمشير أبو الزعابيب الكتير.
  • أمشير ياخد العجوزة ويطير.
  • أمشير يخلي العجوزة جلده والصبية قردة.
  • أمشير أبو الزعابيب يخلي العجوزة تقيد الحصير.
  • أمشير تساوي الطويل مع القصير.

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