الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

النهارده كام طوبة 2024| ورقة نتيجة اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

شهر طوبة
شهر طوبة

ننشر لكم النهاردة كام طوبة 2024، حيث يواصل مجموعة كبيرة من الأشخاص في التساؤل حول تاريخ اليوم الجمعة في محافظات جمهورية مصر العربية، تزامنًا مع استمرار شهر طوبه المعروف بالطقس شديد البرودة.

النهارده كام طوبة 2024

نقدم للمواطنين النهادرة كام طوبة 2024، اليوم الجمعة يوافق 24 طوبة 1748ق، في التقويم القبطي.

موعد نهاية شهر طوبة 2024

حل علينا شهر طوبة بحسب الحسابات الفلكية في يوم العاشر من شهر يناير 2024، ويستمر لمدة 30 يوم، لينتهي في الثامن من شهر فبراير الجاري.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم الجمعة:

يوافق 2 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.
ويوافق 21 رجب 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
ويوافق 24 طوبة 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد بداية شهر أمشير 2024

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يبدأ  شهر أمشير من يوم الأربعاء 8 فبراير، ليستمر حتي يوم 9 مارس 2024.

عدد الأيام المتبقية علي شهر رمضان 2024

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك 2024، يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024، كما من المتوقع أن تكون ليلة تحري هلال رمضان يوم الأحد 10 مارس 2024، لذا متبقي نحو 37 يوم.

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم فى مصر والإجازات الرسمية

عدد الأيام المتبقية علي عيد الفطر 2024

من المتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، ولكن في حالة كانت عِدة رمضان 30 يوم وهو المرجح أن يكون يوم الثلاثاء 09 أبريل في حال كانت عِدة رمضان 29 يوم، اي يتبقي نحو 67 يوم.

عدد الأيام المتبقية علي عيد الأضحى 2024

من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الأضحى 2024 هو يوم الإثنين الموافق 17-06-2024، والذي يصادف 1445-12-10 هجري العاشر من ذي الحجة، اي يتبقي نحو 135 يوم.

موعد ليلة الإسراء والمعراج لهذا العام 2024

وفي هذا الجانب، تبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445 هـ الموافق 7 فبراير 2024، إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ، والذي يوافق 8 فبراير 2024.

اقرأ أيضًا

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

كام طوبه اليوم 2024| ورقة نتيجة اليوم الجمعة 19-1-2024

النهارده كام طوبة 2024 موعد نهاية شهر طوبة 2024 ورقة نتيجة اليوم موعد بداية شهر امشير 2024 عدد الأيام المتبقية علي شهر رمضان 2024 عدد الأيام المتبقية علي عيد الفطر 2024 عدد الأيام المتبقية علي عيد الأضحى 2024 موعد ليلة الإسراء والمعراج لهذا العام 2024

مواد متعلقة

النهاردة كام طوبة 2024 في جميع محافظات مصر| ورقة نتيجة اليوم

كام طوبة اليوم 2024 في مصر؟| ورقة نتيجة اليوم الخميس

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال" (خاص)

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

عضو بالكنيست أمام منزل نتنياهو: إسرائيل لا تستطيع تحمل رئيس وزراء جبان

باقي من الزمن 4 أيام.. أفضل الأدعية المستحبة ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟