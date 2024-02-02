النهارده كام طوبة 2024| ورقة نتيجة اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

ننشر لكم النهاردة كام طوبة 2024، حيث يواصل مجموعة كبيرة من الأشخاص في التساؤل حول تاريخ اليوم الجمعة في محافظات جمهورية مصر العربية، تزامنًا مع استمرار شهر طوبه المعروف بالطقس شديد البرودة.

النهارده كام طوبة 2024

نقدم للمواطنين النهادرة كام طوبة 2024، اليوم الجمعة يوافق 24 طوبة 1748ق، في التقويم القبطي.

موعد نهاية شهر طوبة 2024

حل علينا شهر طوبة بحسب الحسابات الفلكية في يوم العاشر من شهر يناير 2024، ويستمر لمدة 30 يوم، لينتهي في الثامن من شهر فبراير الجاري.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الجمعة:

يوافق 2 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.

ويوافق 21 رجب 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

ويوافق 24 طوبة 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد بداية شهر أمشير 2024

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يبدأ شهر أمشير من يوم الأربعاء 8 فبراير، ليستمر حتي يوم 9 مارس 2024.

عدد الأيام المتبقية علي شهر رمضان 2024

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك 2024، يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024، كما من المتوقع أن تكون ليلة تحري هلال رمضان يوم الأحد 10 مارس 2024، لذا متبقي نحو 37 يوم.

عدد الأيام المتبقية علي عيد الفطر 2024

من المتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، ولكن في حالة كانت عِدة رمضان 30 يوم وهو المرجح أن يكون يوم الثلاثاء 09 أبريل في حال كانت عِدة رمضان 29 يوم، اي يتبقي نحو 67 يوم.

عدد الأيام المتبقية علي عيد الأضحى 2024

من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الأضحى 2024 هو يوم الإثنين الموافق 17-06-2024، والذي يصادف 1445-12-10 هجري العاشر من ذي الحجة، اي يتبقي نحو 135 يوم.

موعد ليلة الإسراء والمعراج لهذا العام 2024

وفي هذا الجانب، تبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445 هـ الموافق 7 فبراير 2024، إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ، والذي يوافق 8 فبراير 2024.