النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم في مصر والإجازات الرسمية

يحرص المواطنون خاصة الأقباط على معرفة النهاردة كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم في مصر عبر جوجل، حيث جاءت تلك التسمية بسبب شدة برودة الطقس خلاله والسبب في انخفاض درجات الحرارة.

النهاردة كام طوبة 2024

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة النهاردة كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم في مصر

التقويم الهجري اليوم

ووفقا للتقويم القبطي سيوافق اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، اليوم الرابع والعشرون (24) من شهر طوبة لعام 1740 ق.

ورقة نتيجة اليوم في مصر

اليوم الجمعة:

يوافق 2 فبراير 2024م: في التقويم الميلادي.

و يوافق 21 رجب 1445 ه‍: في التقويم الهجري.

و يوافق 24 طوبة 1740 ق: في التقويم القبطي.

أهمية شهر طوبة عند القدماء المصريين

حظي شهر طوبة بأهمية كبيرة لجميع القدماء المصريين خلال العصور الأولى منذ فجر التاريخ المصري.

وترجع أهمية شهر طوبة بكونه أول أشهر موسم النماء للزراعة، حيث أن كانت تسقط الأمطار لكي تروي الأراضي الزراعية.

ويأتي شهر طوبة خامسًا بترتيب الشهور القبطية وسيليه شهر أمشير.

وفي الموروث الشعبي، يردد المصريون مثل “طوبة يخلي الصبية كركوبة”.

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