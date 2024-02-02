الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم في مصر والإجازات الرسمية

طوبة
طوبة

يحرص المواطنون خاصة الأقباط على معرفة النهاردة كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم في مصر عبر جوجل، حيث جاءت تلك التسمية بسبب شدة برودة الطقس خلاله والسبب في انخفاض درجات الحرارة.

النهاردة كام طوبة 2024 

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة النهاردة كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم في مصر

 التقويم الهجري اليوم 

ووفقا للتقويم القبطي سيوافق اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، اليوم الرابع والعشرون (24) من شهر طوبة لعام 1740 ق.

ورقة نتيجة اليوم في مصر

اليوم الجمعة:
يوافق 2 فبراير 2024م: في التقويم الميلادي.
و يوافق 21 رجب 1445 ه‍: في التقويم الهجري.
و يوافق 24 طوبة 1740 ق: في التقويم القبطي.

أهمية شهر طوبة عند القدماء المصريين

حظي شهر طوبة بأهمية كبيرة لجميع القدماء المصريين خلال العصور الأولى منذ فجر التاريخ المصري.
وترجع أهمية شهر طوبة بكونه أول أشهر موسم النماء للزراعة، حيث أن كانت تسقط الأمطار لكي تروي الأراضي الزراعية.
ويأتي شهر طوبة خامسًا بترتيب الشهور القبطية وسيليه شهر أمشير.

وفي الموروث الشعبي، يردد المصريون مثل “طوبة يخلي الصبية كركوبة”.

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الإجازات الرسمية لعام 2024 المتبقية

من يوم 10 من ابريل 2024 إلى يوم 12 من أبريل 2024، تكون إجازة عيد الفطر المبارك 
25 أبريل في 2024 إجازة عيد تحرير سيناء
يوم 1 من مايو 2024 إجازة عيد العمال
يوم 6 من مايو 2024 إجازة شم النسيم.
من يوم 17 يونيو لعام 2024 وحتي يوم 20 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك
30 يونيو 2024 تكون إجازة  بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
يوم 8 من يوليو 2024 إجازة عيد رأس السنة الهجرية
يوم 16 من يوليو 2024 إجازة المولد النبوي الشريف
يوم 23 من يوليو 2024 إجازة  بمناسبة ذكرى ثورة 1952
يوم 6 من أكتوبر 2024 تكون إجازة  بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973.

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