النهاردة كام طوبة 2024 في جميع محافظات مصر| ورقة نتيجة اليوم

نوفر لكم النهاردة كام طوبة 2024 في جميع محافظات مصر، زاد البحث عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، بالتزامن مع استمرار الطقس البرد القارس خلال الفترة الحالية، لذا نقدم لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير التالي.

النهاردة كام طوبة 2024 في جميع محافظات مصر

يصادف اليوم الخميس 23 طوبة 1740ق، في التاريخ القبطي.



ورقة نتيجة اليوم

اليوم الخميس:

يصادف 1 فبراير 2024م، في التقويم الميلادي.

و يصادف 20 رجب 1445 ه‍، في التقويم الهجري.

و يصادف 23 طوبة 1740 ق، في التقويم القبطي.

كم باقي على شهر رمضان 2024

وفي هذا الإطار، سيبدأ يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان 30 يوم هذه السنة، اي يتبقي 38 يوم.

العدد التنازلي لشهر شعبان 1445

يبدأ أول أيام شهر شعبان 2024-1445، في يوم 11 فبراير، يستمر شهر شعبان حتى اليوم 10 مارس، لذا يتبقي نحو 10 أيام.

كام يوم باقي علي عيد الفطر المبارك 2024

تبدأ أول أيام عيد الفطر لهذا العام 1445 هـ / 2024 مـ سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 في حال كانت عِدة رمضان 30 يوم، اي متبقي نحو 68 يوم.

الإجازات الرسمية في شهر فبراير 2024

و لا يضم شهر فبراير أي عطلات رسمية، سوي العطلات الأسبوعية، وهي كما يلي:

يوم الجمعة 2 فبراير 2024

يوم السبت 3 فبراير 2024

يوم الجمعة 9 فبراير 2024

يوم السبت 10 فبراير 2024

يوم الجمعة 16 فبراير 2024

يوم السبت 17 فبراير 2024

يوم الجمعة 23 فبراير 2024

يوم السبت 24 فبراير 2024

إجمالي عدد الإجازات الرسمية لعام 2024

-من يوم 10 ابريل 2024 إلى يوم 12 أبريل 2024: عيد الفطر المبارك

-25 أبريل 2024: عيد تحرير سيناء

-يوم 1 مايو 2024: عيد العمال

-يوم 6 مايو 2024: شم النسيم.

-من يوم 17 يونيو 2024 وحتي يوم 20 يونيو 2024: عيد الأضحى المبارك

- 30 يونيو 2024: بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

-يوم 8 يوليو 2024: عيد رأس السنة الهجرية

-يوم 16 يوليو 2024: المولد النبوي الشريف

-يوم 23 يوليو 2024: بمناسبة ذكرى ثورة 1952

-يوم 6 أكتوبر 2024: بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973.