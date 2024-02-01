الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

النهاردة كام طوبة 2024 في جميع محافظات مصر| ورقة نتيجة اليوم

جريدة الدستور

نوفر لكم النهاردة كام طوبة 2024 في جميع محافظات مصر، زاد البحث عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، بالتزامن مع استمرار الطقس البرد القارس خلال الفترة الحالية، لذا نقدم لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير التالي.

النهاردة كام طوبة 2024 في جميع محافظات مصر

يصادف اليوم الخميس 23 طوبة 1740ق، في التاريخ القبطي.


ورقة نتيجة اليوم

اليوم الخميس:

يصادف 1 فبراير 2024م، في التقويم الميلادي.
و يصادف 20 رجب 1445 ه‍، في التقويم الهجري.
و يصادف 23 طوبة 1740 ق، في التقويم القبطي.

كم باقي على شهر رمضان 2024

وفي هذا الإطار، سيبدأ يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان 30 يوم هذه السنة، اي يتبقي 38 يوم.

الإجازات الرسمية في 2024| تعرف على العطلات الرسمية في شهر فبراير

العدد التنازلي لشهر شعبان 1445

يبدأ أول أيام شهر شعبان 2024-1445، في يوم 11 فبراير، يستمر شهر شعبان حتى اليوم 10 مارس، لذا يتبقي نحو 10 أيام.

كام يوم باقي علي عيد الفطر المبارك 2024

تبدأ أول أيام عيد الفطر لهذا العام 1445 هـ / 2024 مـ سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 في حال كانت عِدة رمضان 30 يوم، اي متبقي نحو 68 يوم.

الإجازات الرسمية في شهر فبراير 2024

و لا يضم شهر فبراير أي عطلات رسمية، سوي العطلات الأسبوعية، وهي كما يلي:

يوم الجمعة 2 فبراير 2024
يوم السبت 3 فبراير 2024
يوم الجمعة 9 فبراير 2024
يوم السبت 10 فبراير 2024
يوم الجمعة 16 فبراير 2024
يوم السبت 17 فبراير 2024
يوم الجمعة 23 فبراير 2024
يوم السبت 24 فبراير 2024

إجمالي عدد الإجازات الرسمية لعام 2024

-من يوم 10 ابريل 2024 إلى يوم 12 أبريل 2024: عيد الفطر المبارك 
-25 أبريل 2024: عيد تحرير سيناء
-يوم 1 مايو 2024: عيد العمال
-يوم 6 مايو 2024: شم النسيم.
-من يوم 17 يونيو 2024 وحتي يوم 20 يونيو 2024: عيد الأضحى المبارك
- 30 يونيو 2024:  بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
-يوم 8 يوليو 2024: عيد رأس السنة الهجرية
-يوم 16 يوليو 2024: المولد النبوي الشريف
-يوم 23 يوليو 2024:  بمناسبة ذكرى ثورة 1952
-يوم 6 أكتوبر 2024:  بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973.

اقرأ أيضًا

النهارده كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟ وموعد ليلة الإسراء والمعراج

النهارده كام طوبة 2024 النهاردة كام طوبة 2024 في جميع محافظات مصر ورقة نتيجة اليوم كم باقي على شهر رمضان 2024 العدد التنازلي لشهر شعبان 1445 كام يوم باقي علي عيد الفطر المبارك الإجازات الرسمية في شهر فبراير 2024 إجمالي عدد الإجازات الرسمية لعام 2024

مواد متعلقة

"برودة طوبة الشديدة".. كام طوبة اليوم 2024| ورقة نتيجة اليوم في مصر

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهاردة كام طوبة 2024 في المحافظات| ورقة نتيجة اليوم كاملة

الأكثر قراءة

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات للشئون الإدارية والمالية فى وزارة البترول

خبير اقتصادى: قرار المركزى برفع سعر الفائدة يستحق الإشادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟