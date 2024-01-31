الإجازات الرسمية في 2024| تعرف على العطلات الرسمية في شهر فبراير
تصدر السؤال عن الإجازات الرسمية في شهر فبراير 2024، والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك لرغبة الموظفين في الحصول على راحة من العمل وعطلة لا تحسب من الرصيد السنوي للإجازات، كما يهتم أولياء الأمور بالإجازات لتزامنها مع إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب المدارس والجامعات.
الإجازات الرسمية 2024
وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نرصد في السطور التالية، أجندة العطلات والإجازات في الأعياد والمناسبات القومية والدينية المتبقية لعام 2024.
العطلات الرسمية في شهر فبراير 2024:
يجدر الإشارة إلى أن شهر فبراير لعام 2024 سيكون عدد أيامه 29 يومًا، وهذا بسبب ظاهرة تسمى (السنة الكبيسة)، والتي تتكرر كل 4 سنوات ميلادية. لا يوجد أي عطلات رسمية أو أعياد ومناسبات قومية في شهر فبراير، باستثناء العطلات الأسبوعية وهي كالتالي:
الجمعة 2 فبراير 2024
السبت 3 فبراير 2024
الجمعة 9 فبراير 2024
السبت 10 فبراير 2024
الجمعة 16 فبراير 2024
السبت 17 فبراير 2024
الجمعة 23 فبراير 2024
السبت 24 فبراير 2024
الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024
في شهر مارس 2024، لا توجد عطلات رسمية مع العلم أن بداية شهر رمضان المبارك ستكون يوم الإثنين 11 مارس 2024.
أما في شهر أبريل 2024، فسيكون هناك عطلات رسمية تشمل أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وثاني أيام العيد يوم الخميس 11 أبريل 2024، وثالث أيام العيد يوم الجمعة 12 أبريل 2024، بالإضافة إلى عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 أبريل 2024.
العطلات الرسمية في شهر مايو 2024:
عيد العمال الأربعاء 1 مايو 2024
أعياد المسيحيين الدينية (الجمعة الحزينة) الجمعة 3 مايو 2024
أعياد المسيحيين الدينية (سبت النور) السبت 4 مايو 2024
أعياد المسيحيين الدينية (حد الزعف) الأحد 5 مايو 2024
عيد شم النسيم الإثنين 6 مايو 2024
الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2024:
وقفة عرفات الأحد 16 يونيو 2024
أول أيام عيد الأضحى الإثنين 17 يونيو 2024
ثاني أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 يونيو 2024
ثالث أيام عيد الأضحى الأربعاء 19 يونيو 2024
رابع أيام عيد الأضحى الخميس 20 يونيو 2024
ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو 2024 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 4 يوليو 2024)
الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2024:
رأس السنة الهجرية الإثنين 8 يوليو 2024
عاشوراء الأربعاء 17 يوليو 2024
ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الثلاثاء 23 يوليو 2024 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 25 يوليو 2024)
العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024:
المولد النبوي الشريف الإثنين 16 سبتمبر 2024
العطلات الرسمية في شهر أكتوبر 2024:
عيد القوات المسلحة الأحد 6 أكتوبر 2024 (والمقرر ترحيله إلى يوم الخميس 10 أكتوبر 2024).
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