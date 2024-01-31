الإجازات الرسمية في 2024| تعرف على العطلات الرسمية في شهر فبراير

تصدر السؤال عن الإجازات الرسمية في شهر فبراير 2024، والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك لرغبة الموظفين في الحصول على راحة من العمل وعطلة لا تحسب من الرصيد السنوي للإجازات، كما يهتم أولياء الأمور بالإجازات لتزامنها مع إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب المدارس والجامعات.

الإجازات الرسمية 2024

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نرصد في السطور التالية، أجندة العطلات والإجازات في الأعياد والمناسبات القومية والدينية المتبقية لعام 2024.

العطلات الرسمية في شهر فبراير 2024:

يجدر الإشارة إلى أن شهر فبراير لعام 2024 سيكون عدد أيامه 29 يومًا، وهذا بسبب ظاهرة تسمى (السنة الكبيسة)، والتي تتكرر كل 4 سنوات ميلادية. لا يوجد أي عطلات رسمية أو أعياد ومناسبات قومية في شهر فبراير، باستثناء العطلات الأسبوعية وهي كالتالي:

الجمعة 2 فبراير 2024

السبت 3 فبراير 2024

الجمعة 9 فبراير 2024

السبت 10 فبراير 2024

الجمعة 16 فبراير 2024

السبت 17 فبراير 2024

الجمعة 23 فبراير 2024

السبت 24 فبراير 2024

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

في شهر مارس 2024، لا توجد عطلات رسمية مع العلم أن بداية شهر رمضان المبارك ستكون يوم الإثنين 11 مارس 2024.

أما في شهر أبريل 2024، فسيكون هناك عطلات رسمية تشمل أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وثاني أيام العيد يوم الخميس 11 أبريل 2024، وثالث أيام العيد يوم الجمعة 12 أبريل 2024، بالإضافة إلى عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 أبريل 2024.

العطلات الرسمية في شهر مايو 2024:

عيد العمال الأربعاء 1 مايو 2024

أعياد المسيحيين الدينية (الجمعة الحزينة) الجمعة 3 مايو 2024

أعياد المسيحيين الدينية (سبت النور) السبت 4 مايو 2024

أعياد المسيحيين الدينية (حد الزعف) الأحد 5 مايو 2024

عيد شم النسيم الإثنين 6 مايو 2024

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2024:

وقفة عرفات الأحد 16 يونيو 2024

أول أيام عيد الأضحى الإثنين 17 يونيو 2024

ثاني أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 يونيو 2024

ثالث أيام عيد الأضحى الأربعاء 19 يونيو 2024

رابع أيام عيد الأضحى الخميس 20 يونيو 2024

ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو 2024 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 4 يوليو 2024)

الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2024:

رأس السنة الهجرية الإثنين 8 يوليو 2024

عاشوراء الأربعاء 17 يوليو 2024

ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الثلاثاء 23 يوليو 2024 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 25 يوليو 2024)

العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024:

المولد النبوي الشريف الإثنين 16 سبتمبر 2024

العطلات الرسمية في شهر أكتوبر 2024:

عيد القوات المسلحة الأحد 6 أكتوبر 2024 (والمقرر ترحيله إلى يوم الخميس 10 أكتوبر 2024).

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