الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد عيد الأضحى 2024 وأفضل رسائل التهنئة بعيد الكبير

عيد الاضحى
عيد الاضحى

يبحث العديد من المواطنين عن موعد عيد الأضحى 2024 حيث يزداد البحث خلال الساعات الماضية عن موعد عيد الأضحى 2024 فى هذا السياق تقدم الدستور كل التفاصيل عن موعد عيد الأضحى 2024. 

موعد عيد الأضحى 2024

حددت الحسابات الفلكية، موعد العيد الكبير 2024، ومن المتوقع أن يصادف موعد عيد الأضحى 2024 يوم الأحد 17 يونيو 2024. وبذلك تكون وقفة عرفات يوم السبت 16 يونيو 2024.

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ويعتمد تحديد  موعد عيد الأضحى 2024 على رؤية الهلال، وبالتالي فإن الموعد النهائي قد يختلف عن هذا التوقع، ويتم تحديد موعد يوم 29 ذو القعد بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة، الذي يكون عيد الاضحى 2024 في اليوم العاشر منه، بينما تكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2024

- مضى عام ونحن بخير، ليأتي عام ونتمنى أن ننهيه ونحن بِخير.

- بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقول لكل أحبتي كل عام وأنتم بخير.

_أهدي أهلي عطر الورد وألوانه وأرسل لكم باقة ورد أنتم عنوانه أهنئكم بمقدم عيد الأضحى وأيامه كل عام وأنتم جميعًا بخير.

_عائلتي كل عام وأنتم نجوم تضيئون سماء حياتي، عيدكم مبارك.

_تهنئة مليئة بالحب والود للناس الغاليين، بمناسبة عيد الأضحى السعيد، كل عام وأنتم طيبين.

_في زحام الأعوام يمضي العام بعد العام وفي كل عام حقائق وأحلام وأنا حلمي أشوفك بخير في كل عام.

_كل عام ومن نحب حولنا والعيد يجمعنا في خير، عيد أضحى سعيد.

أعاده الله عليكم وعلى الامة الإسلامية بالخير واليمن والبركات عيدكم مبارك.

- كل عام وأنتم إلى ربكم أقرب عيد أضحى سعيد عليكم جميعًا.

- كل عام وأنتم وأحبابكم مجتمعين على الخير في صحة وعافية نتمنى لكم عيد فتة سعيد.

-عيدك مبارك يا قاطع أخبارك كل عام وأنت بألف خير.

- صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم عساكم من العايدين.

- ألا يا عقد من الماس، ألا ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

- بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقول لكل أحبتي كل عام وأنتم بخير.

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