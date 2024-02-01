الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كام طوبة اليوم 2024 في مصر؟| ورقة نتيجة اليوم الخميس

طوبة
طوبة

ننشر لكم الرد على  تساؤل.. كام طوبه اليوم 2024 في مصر؟، حيث ارتفعت معدلات البحث عن الكثير من الأشخاص للتعرف علي موعد انتهاء موجه البرد القارس مع انتهاء شهر طوبه الجاري، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم الخميس خلال هذا التقرير.

كام طوبه اليوم 2024 في مصر؟

يوافق اليوم الخميس 23 من طوبة 1740ق، في التاريخ القبطي في مصر.

قد بدأ شهر طوبة منذ يوم 10 يناير، علي أن ينتهي يوم 8 فبراير، وهو الشهر القبطي الخامس حيث يكون مدته 30 يوما.

النهارده كام طوبه 2024

يصادف اليوم 23 طوبه 1740ق، في التقويم القبطي.


ورقة نتيجة اليوم

اليوم الخميس:

يوافق 1 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.

و يوافق 20 رجب 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

و يوافق 23 طوبة 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد بداية شهر أمشير 2024


من المتوقع أن يبدأ شهر أمشير من 8 فبراير وليستمر حتى يوم 9 من شهر مارس المقبل.

وهو اسم مشتق من مجير وهو رمز الريح لدي قدماء المصريين، ويعرف بهبوب الرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة.

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الأيام المتبقية من شهر طوبة

وفي هذا الجانب، نعرض لكم الأيام المتبقية من شهر طوبة، تتمثل فيما يلي:


• 24 طوبة 1740،  الجمعة الموافق 2 فبراير.

• 25 طوبة 1740،  السبت الموافق 3 فبراير.

• 26 طوبة 1740،  الأحد الموافق 4 فبراير.

• 27 طوبة 1740، الإثنين الموافق 5 فبراير.

• 28 طوبة 1740،  الثلاثاء الموافق 6 فبراير.

• 29 طوبة 1740،  الأربعاء الموافق 7 فبراير.

• 30 طوبة 1740، الخميس الموافق 8 فبراير.

كام يوم باقي علي شهر شعبان 1445؟

يبدأ أول أيام شهر شعبان 2024-1445، في يوم 11 فبراير، يستمر شهر شعبان حتى اليوم 10 مارس، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان بحسب الحسابات الفلكية. بالنسبة للتقويم الهجري، لذا يتبقي نحو 10 أيام.

العطلات الرسمية في شهر فبراير 2024

ولا يضم شهر فبراير أي عطلات رسمية، أو أعيادا ومناسبات قومية سوى العطلات الأسبوعية، جاءت كالآتي:

الجمعة 2 فبراير 2024
السبت 3 فبراير 2024
الجمعة 9 فبراير 2024
السبت 10 فبراير 2024
الجمعة 16 فبراير 2024
السبت 17 فبراير 2024
الجمعة 23 فبراير 2024
السبت 24 فبراير 2024.

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