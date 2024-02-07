الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تفاصيل البرنامج التدريبي لإجازة نصف العام بمتحف جاير أندرسون

متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون

أعلن متحف جاير أندرسون عن البرنامج التدريبي لإجازة نصف العام، الذي يهدف إلي تدريب الطلبة بالمجان على العمل المتحفي، وذلك لطلبة (كلية الآثار، كليات السياحة والفنادق قسم الإرشاد السياحي، كليات الآداب أقسام آثار، تاريخ، وحضارة، جامعة الأزهر قسم التاريخ والحضارة").

وتوصل "الدستور" مع متحف جاير أندرسون، لمعرفة كافة تفاصيل البرنامج التدريبي.

مدة البرنامج التدريبي لإجازة نصف العام

يجرى حاليًا فعاليات البرنامج التدريبي لإجازة نصف العام، ويستمر حتى يوم ١٥ فبراير ٢٠٢٤م.

وتعد مدة التدريب أسبوعين وهي الفترة الملائمة مع إجازه نصف العام ويكون التدريب حول معرفة تاريخ بيت الكريتلية حتي وصوله إلي متحف جاير اندرسون ثم شرح مجموعة من المناطق المحيطة بالمتحف مثل جامع أحمد بن طولون والسلطان حسن وجامع الرفاعي كنماذج محيطة بالمتحف.

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ماذا يهدف البرنامج التدريبي؟

ويهدف البرنامج إلي تدريب مجموعة من الطلبة علي العمل المتحفي التطوعي، ونشر الوعي الثقافي والأثري لدى الطلاب، غير هادف للربح، فكل المتاحف علي مستوى الجمهورية تعمل علي تطوير وتنمية الكوارد الشبابية تحت رئاسة الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاح. 

عن متحف جاير أندرسون

يقع متحف جاير أندرسون في منطقة السيده زينب بجانب جامع أحمد بن طولون مباشرة وجاير أندرسون هو ضابط بالجيش الإنجليزي والتحق في فترة بالجيش المصري في وادي النيل وكان محب للآثار، وكان هاوي لجمع التحف الأثرية والفنية وقام باستجار البيتين من الحكومه المصرية سنة 1935 وظل فيه لمده ٧ سنوات وتحول بعدها إلي متحف وقد تم عرض كل مجموعته الأثريه فيه.

وما أن غادر أندرسون المنزل عام 1942م، حتى نفذت الوصية وآل البيتين وما فيهما إلى مصلحة الآثار العربية التي جعلت منها متحفًا باسم جاير أندرسون.

ويشمل البيت منزلين يرجعان للعصر العثماني في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي وقد تم دمجهم في منزل واحد؛ المنزل الأول أنشأه المعلم عبد القادر الحداد سنة (947هـ/ 1545م)، والذي فى تاريخ لاحق انتلقت ملكيته إلى السيدة/ آمنه بنت سالم، والمنزل الثاني أنشأه الحاج/ محمد بن سالم بن جلمام الجزار سنة (1041هـ/ 1631م)، وتعاقبت الأسر على سكنه حتى سكنته سيدة من جزيرة كريت فعرف المنزل ببيت الكريتلية نسبة إليها.

ويضم المتحف 29 قاعة من أهمها ‏الهندية، الصينية، والدمشقية، وكل ‏منها تحتوي على أثاث من نفس طراز اسم القاعة، كما يضم ‏المتحف مجموعة قاعات تتبع عمارة المنزل منها الحرملك، الرجال الشتوية والصيفية، و‏الاحتفالات، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات المستحدثة مثل قاعتي أبواب الكريتلية وروائع الكريتلية وغيرها.

متحف جاير إندرسون الارشاد السياحي تاريخ التدريب أحمد بن طولون البرنامج التدريبي

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