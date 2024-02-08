الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعيدًا عن العقارات.. 4 مجالات آمنة لاستثمار أموالك بأعلى عائد

الادخار والاستثمار
الادخار والاستثمار

ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير، وهذه المعدلات المرتفعة تجعل الكثيرين مترددين أو غير راغبين في شراء منزل في الوقت الحالي، وإذا قررت الانتظار لشراء منزل ولكنك ترغب في استثمار أموالك في هذه الأثناء، فلديك عدة خيارات، يمكنك تجربتها للمحافظة على أموالك.

فيما يلي 4 أماكن يمكنك من خلالها استثمار أموالك لزيادة عائدك إلى أقصى حد، وفقًا لموقع “business insider” 

حسابات التوفير ذات العائد المرتفع

تعني المعدلات المرتفعة أن مدخراتك الأكثر سيولة- تلك التي قد يتم تخصيصها لصندوق الطوارئ أو الأهداف قصيرة المدى، يمكنها كسب بعض المال لك، وأسعار الفائدة على حسابات التوفير وصلت إلى مستويات قياسية خلال هذه الفترة.

شهادات الإيداع

توفر هذه الشهادات فرصة رائعة لكسب أموال إضافية إذا لم تكن بحاجة إلى أموالك في المستقبل القريب، وهناك الكثير من خيارات شهادات الإيداع لتتناسب مع مجموعة متنوعة من أهداف الادخار.

سواء أكان الأمر يتعلق بالادخار لبضعة أشهر فقط لتعزيز الادخار في حالات الطوارئ أو جمع مبالغ نقدية إضافية مقابل دفعة أولى، فمن المحتمل أن يكون هناك شهادة تناسب احتياجاتك، يمكنك اختيار الشهادة بالوقت المناسب لك من عة أشهر إلى سنوات.

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سداد الديون

نظرًا لأن المستهلكين لديهم أكثر من تريليون دولار من ديون بطاقات الائتمان، فقد تكون في وضع يسمح لك بالتركيز على إلغاء ديونك الخاصة.

يعد سداد الديون أمرًا جيدًا دائمًا، وقد يجعلك في وضع يسمح لك بالحصول على سعر فائدة أقل على التمويل العقاري في المستقبل، كما أن التخلص من الديون يحرر الأموال اللازمة لتنمية مدخراتك وتحمل النفقات الأخرى.

يعتمد أفضل سعر للقرض الشخصي الذي يمكنك الحصول عليه على دخلك ودرجة الائتمان ونسبة الدين إلى الدخل، وللحصول على أفضل قرض، اسأل بعض المقرضين عن عروض الأسعار قبل ملء طلب القرض.

استثمار مدخراتك

لا يوجد توقع إلى متى ستظل أسعار الفائدة مرتفعة هكذا، إذا كانت لديك خطة استثمارية طويلة المدى، فالتزم بها، وإذا لم يكن لديك واحدة، فهذا هو الوقت المناسب لإعداد خطة استثمارية جيدة، كما إنها فرصة جيدة لوضع خطة للادخار قبل التقاعد.

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