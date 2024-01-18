الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك مصر: 435 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار ذات عائد 27% و 23.5%

محمد الإتربي رئيس
محمد الإتربي رئيس بنك مصر

كشف محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن أن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد الكبير 27 و23.5 % بلغت نحو 135 مليارا ببنك مصر منذ انطلاقها يوم 5 يناير.

وكشف "الإتربي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المتوقع زيادة الحصيلة خلال الأيام المقبلة، مع الإقبال الكبير على شراء الشهادات من بنك مصر  والبنك الأهلي.

في سياق متصل، صرح هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي للـ"دستور"  أن اجمالي حصيلة شراء شهادات الادخار 27% و23.5% تجاوزت 300 مليار جنيه  عبر فروع البنك الأهلي موضحًا أن البنك أتاح جميع القنوات الإلكترونية للتيسير على العملاء.

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