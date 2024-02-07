هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج؟ دار الإفتاء ترد

يتساءل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي حول جواز صيام ليلة الإسراء والمعراج، حيث يحرص المسلم في ليلة الإسراء والمعراج 2024 على التقرب إلى الله بشتى الطرق، من خلال اغتنام فضل هذا اليوم.

هل يجوز صيام ليلة الاسراء والمعراج؟

وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قائلة: أنه من أراد قيام ليلة الإسراء والمعراج بشتى أنواع الذكر فهي تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024.

وأضافت دار الإفتاء المصرية: من أراد صيام النهار فهو يبدأ من فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024 حتى مغرب نفس اليوم.

وأوضحت الدار أنه "الإسراء" هو السير ليلًا، وإنما كان الإسراء ليلًا، لكمال الشرف، والاحتفاء بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، فإن الليل وقت الخلوة والصفاء.

كما ورد ذكر المعراج في سورة النجم، حيث قال تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى* عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى* عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 13- 18].

كيف يمكنك إحياء ليلة الإسراء والمعراج؟

يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار، وفقًا لما قالته دار الإفتاء المصرية.

كما أكدت الدار وفقًا لعلماء الدين، أنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج، لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

ليلة الإسراء والمعراج 2024

يحرص الكثير من المسلمين على إحياء ليلة الإسراء والمعراج، من خلال عدد من الأعمال التطوعية وعمل الخير، للتقرب لله، فتحظى هذه الليلة بمكانة دينية خاصًة لدى المسلمين، إذ تعد ليلة الإسراء والمعراج من المعجزات الثابتة في القرآن الكريم والسنّة النبوية.

وفي ليلة الإسراء والمعراج، تم الإسراء برسول الله ليصلى بجميع الرسل في المسجد الأقصى، وأما المعراج فهو صعودهم من بيت المقدس إلى السماوات العُلى.