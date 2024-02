هل يمنع فيتامين C أعراض نزلات البرد؟ وهل تناوله آمن؟

مع موسم نزلات البرد في فصل الشتاء، يبحث الكثير من الناس، عن فيتامين C، هل يمكن لفيتامين C منع أو علاج أعراض البرد؟ هل تناول فيتامين سي آمن؟ وغيرها من الأسئلة التي سنجيب عليها في التقرير التالي، وفقًا لموقع webmd الطبي.

عند ظهور أولى علامات نزلة البرد، يتجه نظر العديد من الأشخاص إلى فيتامين C، سواء في المكملات الغذائية أو العصائر أو الفواكه وغيرها من الأشكال.

وتم وصف فيتامين C لأول مرة لعلاج نزلات البرد في السبعينيات، ولكن على الرغم من استخدامه على نطاق واسع، يقول الخبراء إن بعض الأدلة تشير إلى أن فيتامين سي ليس له تأثيره فعال على نزلات البرد.

ما هو فيتامين C؟

فيتامين C هو فيتامين مهم ومضاد للأكسدة يستخدمه الجسم للحفاظ على صحتك، يستخدم فيتامين C في صيانة العظام والعضلات والأوعية الدموية، ويساعد فيتامين C أيضًا في تكوين الكولاجين ويساعد الجسم على امتصاص الحديد.

يوجد فيتامين C بشكل طبيعي في الخضار والفواكه، وخاصة البرتقال والحمضيات الأخرى، ويتوفر هذا الفيتامين أيضًا كمكمل غذائي طبيعي على شكل أقراص فيتامين سي وأقراص فيتامين سي القابلة للمضغ.

هل يمكن لفيتامين C منع أو علاج أعراض البرد؟

تمت دراسة فيتامين C من قبل العلماء لسنوات عديدة كعلاج محتمل لنزلات البرد، أو كوسيلة للمساعدة في الوقاية من نزلات البرد، لكن النتائج كانت متضاربة، بشكل عام لم يجد الخبراء فائدة تذكر لفيتامين C في الوقاية من نزلات البرد أو علاجها.

في دراسة أجريت في يوليو 2007، أراد الباحثون اكتشاف ما إذا كان تناول 200 ملليجرام أو أكثر من فيتامين سي يوميًا يمكن أن يقلل من تكرار نزلات البرد أو مدتها أو شدتها، وبعد مراجعة 60 عامًا من الأبحاث السريرية، وجدوا أنه عند تناول مكملات فيتامين C بعد بدء نزلة البرد، فإنها لا تجعل نزلة البرد أقصر أو أقل حدة، عند تناوله يوميًا، حيث وجدوا أن فيتامين C يؤدي إلى تقصير فترة البرد بشكل طفيف جدًا، بنسبة 8٪ لدى البالغين وبنسبة 14٪ لدى الأطفال.

وفي عام 2010، نظر الباحثون في جميع الدراسات ووجدوا أن تناول فيتامين سي كل يوم لم يمنع عدد نزلات البرد التي يصاب بها الشخص، وفي بعض الحالات، أدى الفيتامين إلى تحسن الأعراض.

وكانت النتائج مختلفة بالنسبة للأشخاص الذين كانوا في حالة بدنية جيدة جدًا، مثل عدائي الماراثون، حيث اتضح أن عند تناولهم فيتامين سي، بدوره يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد إلى النصف.

هل تناول فيتامين سي آمن؟

بشكل عام لن يضرك فيتامين C إذا حصلت عليه عن طريق تناول الأطعمة مثل الفواكه والخضروات، بالنسبة لمعظم الأشخاص، لا بأس أيضًا إذا تناولوا المكملات الغذائية بالكمية التي يوصى بها الأطباء.

إن الجرعة اليومية الموصى بها، هو 90 ملليجرام للرجال و75 ملليجرام للنساء، الجرعات العالية من فيتامين C (أكثر من 2000 ملليجرام يوميًا للبالغين) قد تسبب حصوات الكلى والغثيان والإسهال.