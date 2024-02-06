الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تتبع مصروفاتك.. كيف تضع خطة ادخار قوية لأموالك لمواجهة المجهول؟

خطة إدخار
خطة إدخار

مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، أصبح من الضروري وضع خطة ادخار فورية، تعينك على مواجهة ظروف الحياة المختلفة، ويمكن أن تعود بالنفع على تعليم أبنائك وأسرتك.

ولهذا نستعرض في السطور التالية، خطوات وطرق لوضع خطة إدخار لأموالك، وفقًا لموقع clevergirlfinance.

تتبع مصروفاتك

لقد حان الوقت لتتبع إنفاقك ومصروفات اليومية، ويمكنك تسجيل هذه المصروفات فس دفتر يوميات لديك، لتحديد مدى إنفاق أموالك، إذا لم تكن متأكدًا من المبلغ الذي تنفقه على أشياء مختلفة مثل البقالة والغاز والترفيه والنفقات الأخرى، فابدأ في متابعة مصروفاتك، ثم حدد الفئات التي تفرط في الإنفاق فيها ولاحظ النفقات الهامة والضرورية، عند تتبع إنفاقك ومقارنته بدخلك.

قطع الكماليات

في حدود المعقول، يمكنك التخلص من كماليات المعيشة، والبحث عن أفضل فرص للادخار، أسرع طريقة هي التخلص من الكماليات الواضحة غير الضرورية، مثل شراء الملابس المفرط، والأشياء غير الضرورية.

ابحث عن البدائل ذو تكلفة أقل

ستحتاج إلى تقليص إنفاقك، من خلال استخدام بدائل الترفيه أقل تكلفة، فإذا كنت قد جعلت من هدفك توفير المال بقوة، فستحتاج إلى تقليص الأشياء، واستبدالها، بأشياء أخرى أقل تكلفة، مثل عمل الغذاء بالمنزل بدلًا من تناوله في المطعم وغيرها.

تنوع مصادر الدخل

عندما تريد الادخار بقوة، غالبًا ما تكون الطريقة الأكثر فاعلية هي كسب المزيد من المال، فيمكنك تسريع خطط الادخار القوية الخاصة بك عن طريق زيادة دخلك، من خلال البحث عن وظيفة ثانية، بجانب عملك أو البحث عن راتب أفضل،  فكر فقط فيما يمكن أن يحققه كسب 10٪ أو 20٪ إضافية أو أكثر لخطة الادخار الخاصة بك.

لا للديون الباهظة

مع اتباع خطة إدخار كبيرة الخاصة بك، عليك أولا أن تهتم بتسديد كافة ديونك، وإذا كنت لا تزال تحمل ديونًا عالية الفائدة لأحدهم فإن المدخرات لن تذهب بعيدًا، يمكنك ادخار وسداد الديون في وقت واحد.

ولكن يمكنك الشعور بقيمة الإدخار، إذا كان لديك مبلغ كبير من الديون الباهظة، لذا فاسعى للتخلص من ديونك أولا.

إذا كنت بالفعل خارج أزمة الديون، فيجب عليك إلقاء نظرة على إنفاقك المعتاد، إذا كنت لا تعرف المبلغ الذي تنفقه كل شهر، فسيكون من الصعب تحديد المبلغ الذي يجب عليك وضعه في اتجاه خطة ادخار قوية.

الأزمة الاقتصادية خطة إدخار انفاق الدخل المال

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