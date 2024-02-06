هل فرك عينيك كثيرًا يشكل خطرًا على صحتك؟.. أطباء يجيبون

إذا وجدت نفسك تفرك عينيك أثناء النهار، سواء كان ذلك أول شيء في الصباح أو طوال اليوم أثناء التحديق في جهاز الكمبيوتر، فإن فرك عينيك يمكن أن يصبح عادة لديك.

ووفقًا لموقع health، ماذا لو كان فركهما كثيرًا يشكل خطرًا على صحة عينيك؟

قالت جيل باير، أستاذة مساعدة في طب العيون في كلية الطب بجامعة ستانفورد: "إنه أمر شائع للغاية"، مضيفة: "أنا متأكدة من أن الجميع شعروا في مرحلة ما بالحاجة إلى الرغبة في فرك أعينهم قليلًا".

وأوضحت "باير" أنه عندما يفرك الشخص عينيه، فإنه يمكن أن يحفز الدموع ويعمل ذلك على تليين العين، كما أن فرك عينيك بشكل عام- خاصة إذا تم ذلك بشكل متكرر- أمر غير مقبول من قبل أخصائيي صحة العيون.

فتقول الدكتورة ماساكو تشين، أستاذ مساعد في طب العيون في مستشفى ماونت سيناي نيويورك للعين والأذن، إنه يمكن أن تؤدي هذه الممارسة إلى ضغط غير ضروري على العين، وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي إلى حالة خطيرة تسمى القرنية المخروطية.

وأضافت تشين: "أعتقد أنه لا ينبغي على الجميع فرك أعينهم أبدًا، بل وضع الدموع الاصطناعية فقط إذا كان الأمر يسبب الحكة، فسيؤدي ذلك في الواقع إلى تقليل الكثير من الزيارات لطبيب العيون".

لماذا يفرك بعض الناس عيونهم في كثير من الأحيان؟

يمكن لأي شخص أن يشعر بالحاجة إلى فرك عينيه، ولكن بعض مشاكل العين قد تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لفرك عيونهم بشكل متكرر.

فيمكن أن تكون الحساسية محركًا رئيسيًا لفرك العين، سواء كان ذلك بسبب الحساسية الموسمية أو أي نوع آخر من الحالات، فإن الأشخاص الذين يعانون من التهاب الملتحمة التحسسي أو حساسية العين، غالبًا ما يعانون من الحكة والحرقان والإفرازات الواضحة التي تجعلهم أكثر عرضة لفرك عيونهم.

يمكن أن تسبب أمراض العين أيضًا المزيد من الفرك، مثل التهاب الجفون، والتهاب الملتحمة الفيروسي، أو العين الوردية، التي يمكن أن تجعل الشخص يفرك عينيه بشكل متكرر.

ويوضح الدكتور كلارك تشانج: قد يكون جفاف العين أيضًا سببًا شائعًا للفرك، ففي هذه الأيام نجلس جميعًا أمام هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر ولا نرمش بما فيه الكفاية، حيث يتبخر الغشاء الدمعي لدينا.

ويضيف: "بالإضافة إلى التقارير المتزايدة عن الحساسية، يتم أيضًا تشخيص الكثيرين بمشكلة جفاف العين، وهؤلاء المرضى يميلون إلى فرك عيونهم"، مشيرًا إلى أن "إجهاد العين والذي يحدث أيضًا في كثير من الأحيان بسبب التحديق في الشاشة، يمكن أن يتسبب أيضًا في فرك العين".

خطورة فرك عينيك بكثرة

وبشكل عام، فإن فرك العين يؤدي إلى ضرر أكثر من نفعه، وأوضح طبيب العيون، باير، أنه بالنسبة لمن يعانون من الحساسية، فإن فرك عيونهم "يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطلاق المزيد من الهستامين ما يجعل العين تشعر بالحكة بشكل متزايد".

ووفقًا لـ باير، فإن فرك العين بقوة قد يؤدي إلى إصابة القرنية، وشرح قائلًا: "أنت تمشي في الشارع، وبالتأكيد يمكن أن يدخل شيء ما في عينك، وإذا حاولت فرك عينك، يمكنك أن تصل إلى النقطة التي يمكن أن تسبب فيها خدشًا، وهو ما قد يكون مؤلمًا لها".

وأوضح الأطباء أنه كلما قام الشخص بفرك عينه، يزداد الضغط في العين، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تشوه القرنية وجعلها أرق، كما يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا لألياف الكولاجين والبروتينات الأخرى التي تشكل العين.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي هذه التغييرات في القرنية إلى القرنية المخروطية وانتفاخ القرنية، لدى الأشخاص المعرضين للإصابة، حيث يشير الأطباء إلى أن القرنية المخروطية يتم تشخيصها بشكل شائع لدى الشباب ويمكن أن تكون خطيرة جدًا، فإن بعض الحالات، تحتاج إجراء أو حتى زراعة قرنية إذا كانت الحالة متقدمة.