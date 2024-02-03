هل السعادة تزيد مع زيادة الدخل وتوافر المال؟.. العلم يجيب

يقولون أن المال لا يمكن أن يشتري لك السعادة، ويسعى الكثير من الناس إلى العيش وخلق حياة سعيدة لأنفسهم، ولهذا دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير المال على السعادة وما الذي يحدد السعادة حقًا؟ وفقًا لموقع Health .

ما هي السعادة؟

تعريف السعادة الحقيقية يختلف من شخص لآخر، قال بيلي روبرتس، معالج الصحة العقلية، لموقع Health : "في حين أن سعادة الشخص تعتمد غالبًا على سلامته ورفاهيته- على راتبه- إلا أنها تعتمد أيضًا على قيمه" .

وبطبيعة الحال، الناس تحركهم قيم مختلفة، بالنسبة للبعض، تكمن القيمة في السلطة؛ ويجد آخرون القيمة في الأمن أو الرعاية الذاتية، وأوضح روبرتس أن "الشخص الذي تحركه السلطة قد تكون لديه احتياجات مالية مختلفة عن الشخص الذي تحركه الأمن"، يمكن أن تؤثر هذه العوامل على سعادة الشخص أو تصوره للسعادة، مما يغير مقدار المال الذي يحتاجه حقًا ليشعر بالرضا العاطفي.

هل السعادة تزيد مع الدخل؟

وفقًا لبحث منشور من الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS) لعام 2021، يدور حول العلاقة المعقدة والمعقدة بين المال والرفاهية، وفيه وتشير البيانات إلى أن السعادة تزيد في الواقع كلما ارتفع دخل الشخص، وهذا يعني أنه كلما كسبنا المزيد من المال، أصبحنا أكثر سعادة (أو بالأحرى، لدينا الوسائل لشراء الأشياء التي بدورها تجعلنا سعداء).

وقد استطلعت المقالة آراء أكثر من 33 ألف موظف بالغ في الولايات المتحدة وأكثر من 1.7 مليون آخرون، واكتشفت وجود صلة مباشرة بين الدخل المرتفع، والشعور بالتحسن يوما بعد يوم، وزيادة الرضا عن الحياة بشكل عام.

هل يؤثر الفقر على السعادة؟

على الجانب الآخر، قد يعاني الأشخاص ذوو الدخل المنخفض من المزيد من التوتر، قالت عالمة النفس السريري وأستاذة علم النفس مارجريت سالا، لـ مجلة هيلث إن الفقر يمكن أن يؤدي إلى تضخيم المصائب والضغوطات، وبمعنى آخر، قد يزيد الأشخاص ذوو مستويات الدخل المنخفضة من تصوراتهم عن التعاسة أو المشاعر السلبية الأخرى.

يمكن أن يكون المرض أيضًا عاملاً يؤثر على السعادة، وقالت الدكتورة سالا: "يمكن أن يكون المرض أسوأ بكثير من الفقراء وغير القادرين على طلب الرعاية الطبية"، وعلى سبيل المثال تشير الدكتورة سالا إلى أنه عدم الحصول على المساعدة في المهام المنزلية الصعبة- مثل رعاية الأطفال أو تنظيف المنزل- قد تشكل شعورًا بالقلق مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بأنماط حياة أكثر راحة ورفاهية.

هل يؤثر التوتر على سعادتنا؟

لكن الدكتورة سالا قالت إن بعض الأفراد ذوي الرواتب الأعلى قد لا يتمكنون من الاستمتاع بمتع صغيرة في الحياة بسبب الوظائف المجهدة والتي تتطلب وقتًا طويلًا.

وجدت دراسة استقصائية أجرها موقع LinkedIn في عام 2018 أن الموظفين الأمريكيين الذين يكسبون المزيد من المال عانوا من مستويات أعلى بكثير من التوتر، بما يصل إلى 68% لأصحاب الدخل الأعلى الذين يحصلون على أكثر من 200 ألف دولار.

وبينما يشتري أصحاب الدخل المرتفع متعًا مثل الإجازات اللطيفة والوجبات الباهظة في المطاعم، أشارت الدكتورة سالا إلى أن التوتر يمكن أن يلعب عاملاً رئيسياً في سعادة الفرد بشكل عام.

هل يمكنك أن تكون سعيدًا بدون المال؟

وفي حالة عدم توافر المال على شراء السعادة فعلياً كما يدعى البعض، فكيف يمكن للناس أن يكونوا سعداء بما لديهم بغض النظر عن مستوى الدخل؟ فيشير الخبراء إلى أنه " إننا سنجد السعادة عندما لا نساوي المال والأشياء بقيمتنا، فإن السعادة تكمن في الأشياء التي لا يمكن شراؤها بالمال، مثل قضاء الوقت الجيد والاستمتاع بالتجارب مع أنفسنا ومع الآخرين".