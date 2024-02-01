كيف يمكن تجنب أعراض نزلات البرد وطرق العلاج ؟

كثيرا ما يشعرالمصاب بنزلات البرد بزيادة التعب عليه في اليوم الثالث من الإصابة، حيث يزداد سيلان الأنف والشعور بالحكة في حلقك، فيمكن أن تكون هذه هي الأعراض الأولى لـ نزلات البرد ، والتي تظهر عادةً عند البالغين بعد حوالي يوم إلى ثلاثة أيام من التعرض للفيروس المسبب للبرد.

ووفقًا للموقع الطبي “every day health”، نستعرض في السطور التالية، مراحل أعراض نزلات البرد، ولماذا اليوم الثالث الأسوأ؟

ماذا تشعر بقية الأسبوع؟

في أغلب الأحيان، تظهر أعراض ذروة البرد في اليوم الرابع تقريبًا، وتختفي من تلقاء نفسها خلال 7 إلى 10 أيام، كما يقول الدكتور آرون جلات، رئيس قسم الأمراض المعدية وأخصائي الأوبئة في مستشفى ماونت سيناي جنوب ناسو في أوشنسايد، نيو. يورك.

ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن نزلات البرد الموسمية تبلغ ذروتها في الشتاء والربيع، فمن الممكن الإصابة بها في أي وقت من العام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

تختلف أعراض البرد من شخص لآخر والتي تشمل:

التهاب أو حكة في الحلق

انسداد أو سيلان الأنف

العطس

السعال

صداع

الم بالمفاصل

تعب

انتبه إلى أن الفترة المعدية لنزلات البرد لها دورة حياة خاصة، وعادةً تبدأ نزلة البرد قبل يوم أو يومين من ظهور أعراض البرد الشديدة وتستمر طوال فترة ظهور الأعراض، لذلك من المهم منع انتشار العدوى عن طريق غسل يديك بشكل متكرر، وتغطية فمك وأنفك بالكامل بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس، وعدم لمس الآخرين إن أمكن.

ما هي مراحل نزلات البرد؟

اليومان الأول والثاني:

تشعر بهذه الأعراض: انسداد الأنف، التهاب الحلق، وسيلان الأنف، التعب والعطس والتهاب الحلق

يقول نيت فافيني، طبيب باطني: “على الرغم من أنه يمكن أن تصاب بالبرد مع عدد من الأعراض المختلفة، إلا أن الأعراض الأولى الأكثر شيوعًا هي الاحتقان وسيلان الأنف والتهاب الحلق، وهي علامات على أن الفيروس يؤثر بشكل مباشر على جهازك التنفسي”

في هذه المرحلة الأولى من نزلة البرد، من المهم بشكل خاص الحصول على الراحة قدر الإمكان لتقليل التعب والحفاظ على جهازك المناعي بكامل قوته.

الأيام من 3 إلى 5:

تبدأ أعراض نزلة البرد في شدتها، من السعال والمزيد من احتقان الأنف، خلال المرحلة التالية من نزلة البرد، تستمر أعراض الأنف في التطور، وتبلغ ذروتها خلال اليومين الثالث والرابع.

وتلاحظ أن المخاط الناتج عن سيلان أنفك أصبح أكثر سمكًا، مع مسحة صفراء أو خضراء، ويرجع ذلك عادةً إلى ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء التي أرسلها جهازك المناعي للتغلب على الفيروس.

ومع تحسن حالتك خلال الأيام القليلة المقبلة، تميل الإفرازات إلى زوالها، ومع ذلك، في هذه الأثناء، قد يتطور السعال استجابةً للتنقيط الأنفي الخلفي.

غالبًا ما يفترض الناس أن المخاط الذي تغير لونه هو علامة على وجود عدوى بكتيرية، وبالتالي فيعتقدون أن المضادات الحيوية هي ما يحتاجون إليه- ولكن هذا اعتقاد خاطئ شائع- فإن المخاط الذي تغير لونه هو في الواقع جزء طبيعي من نزلات البرد، وهي عدوى فيروسية ولا تستجيب للمضادات الحيوية.

اليوم السادس والسابع:

فإن متوسط ​​مدة الإصابة بالبرد هو 7 إلى 10 أيام، ويتعافى معظم الأشخاص دون أي علاج محدد، لكن أعراض البرد قد تستمر لفترة أطول أو تصبح أكثر حدة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مناعية أو مشاكل صحية أساسية أخرى، مثل مرض السكري، كما يقول دكتور سوما ماندال، وهو طبيب باطني في ساميت هيلث في نيو بروفيدنس، نيو جيرسي، وإذا كانت لديك حالة طبية تعرضك لخطر متزايد لحدوث مضاعفات، فتواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.