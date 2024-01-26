مع انخفاض درجات الحرارة.. كيف تحمي نفسك من نزلات البرد؟

تتزايد فرص الإصابة بنزلات البرد كلما تراجعت درجات حرارة الجو، وزاد نشاط الرياح في الشتاء، وزيادة برودة الجو، وخاصة في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل، ويقدم الدستور في التقرير التالي أبرز طرق الحماية من نزلات البرد والانفلونزا خلال فصل الشتاء.

طرق الحماية من نزلات البرد

يعتبر الحصل على لقاح الإنفلونزا الموسمية من أبرز طرق الحماية من نزلات البرد، وكذلك الحفاظ على النظافة الشخصية، وغسل اليدين والوجه، وعدم استخدام أدوات الغير، وشرب المشروبات العشبية مثل النعناع والينسون والتليو وورق الجوافة، وارتداء الملابس الثقيلة، وتجنب التعرض لتيار الهواء، والبقاء في المنزل، والحصول على قسط كاف من النوم، والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتضمين النظام الغذائي فيتامين سي والزنك، اللذان يعملان على رفع معدلات المناعة، وخاصة الليمون والبرتقال والجوافة والرمان، والمواظبة على تضمين الخضروات في النظام الغذائي.

أعراض نزلات البرد

من أبرز أعراض نزلات البرد:

سيلان الأنف أو احتقانه.

التهاب أو حكة في الحلق.

السعال.

العطاس.

شعور عام بالاعتلال.

أوجاعًا خفيفة في الجسم أو صداعًا خفيفًا.

حمى خفيفة.

الفائات الأكثر عرضة للاصابة بنزلات البرد

المصابون بضعف الجهاز المناعي

الأشخاص ذوو مؤشر كتلة جسم 40 أو أعلى

المصابون باضطرابات الجهاز العصبي أو الحالات التي تغير كيفية معالجة الدماغ للمعلومات

يزداد خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل:

يزداد خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل:

المصابون بأمراض مزمنة، مثل الربو وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد والسكري

الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية.

الأشخاص الذين يقل عن عمرهم عن 20 سنة ويتناولون الأسبرين لفترة طويلة.