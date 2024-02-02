الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعرف على موعد الفلانتين 2024.. وأفكار مبتكرة للاحتفال "على قد الميزانية"

عيد الحب
عيد الحب

بمجرد قدوم شهر فبراير، يبدأ الكثيرون في البحث عن موعد عيد الحب؟، حيث يجد الكثير من العشاق والأزواج فرصة لتبادل الحب والهدايا والورود والكلمات الطيبة التي تعبر عن حب كل منهما للآخر، ويوم لتجديد الحب والعلاقات.

موعد الفلانتين 2024

يحتفل المصريين والعالم، بعيد الحب في الرابع عشر من فبراير من كل عام، حيث يصادف يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير، عام 2024، فإذا كنت ممن يرغبون في الاحتفال بهذا العيد الرومانسي، فلا تفوت قراءة التقرير التالي.

عشاء رومانسي

يمكنك الاحتفال بالفلانتين من خلال تحضير عشاء كلاسيكي، والاستمتاع بمشاهدة فيلم الرومانسي في وقت متأخر من الليل، بدون تكلفة، يمكنك أن تصنع عيد حب جميل.

موعد الفلانتين 2024

رقصة بطيئة على أغنيتك المفضلة

قم بتشغيل الأغنية التي رقصت عليها في حفل زفافك أو الأغنية التي تحبها تمامًا ودع الموسيقى تحركك أنت وشريكك، وبهذا ستصنعا سويًا احتفالًا لا ينسى.

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متى عيد الحب 2024؟.. وأفكار لهدايا اقتصادية

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عيد الحب 2024| سبب تسمية هذا اليوم بالفلانتين وأرق الرسائل الرومانسية

موعد الفلانتين 2024

عشاء مع الأصدقاء

يمكنك دائمًا التخطيط لعشاء رومانسي لشخصين، أو يمكنك إشراك أصدقائك في المرح واستضافة أصدقاء لعشاء جماعي، أو "ديش بارتي"، وفيه يمكنك أن تطلب من الجميع إحضار طبق يحبونه لتناوله سويًا.

موعد الفلانتين 2024

المشاركة في نشاط رياضي معًا

إذا كنت تستمتع أنت وشريكك، بممارسة التمارين الرياضية، فيمكنك أن تذهب  إلى صالة الألعاب الرياضية أو قم بالجري معًا، يمكنك أيضًا الاشتراك نشاط رياضي معًا ثم الذهاب لتناول القهوة بعد ذلك.

إعداد قائمة الأمنيات

من المؤكد أن عيد الحب هو يوم رائع للتغلب على بعض االإخفاقات الموجودة في علاقتكما، ولكن ماذا عن الأيام الأخرى من العام؟ اقضِ اليوم الرابع عشر مخصصًا لإنشاء قائمة بالأشياء التي ترغب أنت وشريكك في القيام بها خلال الـ 364 يومًا الأخرى من العام.

الخروج للتنزه مع شريكك

يمكنك الخروج للتنزه، في الحدائق أو السفر إلى أماكن ساحيلة، لقاض وقت ممتع مع شريكك، وإعادة شحن الطاقة من جديد، قبل العودة للعمل من جديد.

المشاركة في حفلة موسيقية

هل لديكما أغاني مفضلة كلاكما؟، هل تشعر بأنك مهووس مع شريكك بفرقة معينة؟ تعد الحفلة الموسيقية مكانًا مثاليًا للاستمتاع ببعض الموسيقى الرائعة وقضاء وقت ممتع في عيد الحب.

موعد الفلانتين 2024

تبادل رسائل عيد الحب

اجعل عيد الحب أكثر خصوصية، من خلال التعبير بالكلمات عن السبب الذي يجعل شريكك يعني الكثير بالنسبة لك، كن محددًا وواقعًيا، لكتابة رسالة ستصبح تذكارًا مميزًا فيما بعد.

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