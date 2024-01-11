مع بداية العام الجديد، يبدأ الكثيرون في البحث عن موعد عيد الحب لعام 2023 للتحضير والاحتفال به مع من يحبون. يحتفل الناس بعيد الحب مع الأصدقاء والأحباء والأزواج، فهو مناسبة لنشر الحب بين جميع الفئات لا سيما العشاق وفيه يتبادلون الهدايا والورود الحمراء الذي يعد اللون المعبر عن الحب وتوهجه بين المتحابين.

عيد الحب 2024| سبب تسمية هذا اليوم بالفلانتين وأرق الرسائل الرومانسية

تاريخ عيد الحب 2024

يصادف عيد الحب العالمي يوم 14 فبراير من كل عام، وهو يوم يُذكر فيه إعدام فالنتين الذي خالف أوامر الأمبراطور وأمر بإعدامه. تنوعت الروايات حول هذه القصة، وسنتطرق إلى بعضها في هذا المقال.

وفي مصر الوضع يختلف عن العالم أجمع فهناك أيضًا عيد حب مصري يصادف يوم 4 نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي حدده الكاتب الصحفي مصطفى أمين.

لماذا أطلق عيد الحب اسم الفلانتين؟

يعود سبب تسمية عيد الفلانتين بهذا الاسم إلى القديس فالنتاين، حيث تتنوع الروايات حوله، لكنها تتفق جميعها على دوره في نشر الحب والسلام،حيث يُروى أنه ساعد فتاة عمياء في استعادة بصرها ووقعت في حبه.

السبب الثاني لتسمية عيد الحب

وتشير رواية أخرى إلى أنه أحب ابنة السجان وأرسل إليها رسالة مكتوب فيها "أنا حبيبك فالنتين".

بعد معرفة موعد عيد الفلانتين لهذا العام وقصته، يمكنك الاحتفال بأحبائك وتقديم لهم وردة أو أي هدية تعبر عن مدى حبك وامتنانك لهم.

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