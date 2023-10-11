في عيد ميلاد عمرو دياب.. أبرز قصص الحب في حياة «الهضبة»

يحل اليوم، عيد ميلاد عمرو دياب، "الهضبة" كما يناديه جمهوره، ولد عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب 11 أكتوبر 1961، وكان أول ظهور له في 23 يوليو 1967 بالإذاعة المحلية لمدينة بورسعيد، والتحق بالمعهد العالي للموسيقى في 1982 لكنه انقطع عن الدراسة فى السنة الثالثة.

علاقته بشيرين رضا

الدستور تسلط الضوء على أبرز العلاقات العاطفية في حياة عمرو دياب، تزوج من النجمة شيرين رضا وأنجبا ابنتهما نور، الا إن الغيرة الشديدة تسببت فى الطلاق عام 1992، ولم يتحول الانفصال إلى قطيعة بينهما، إذ حرص الثنائي على استمرار الصداقة والتواصل حفاظًا على مستقبل ابنتهما، وبحسب تصريحات شيرين رضا فما زالت تتواصل مع عمرو دياب بشكل طبيعى.

وقد غني لها بعض الأغاني خلال علاقتهما وكان أبرزها “متخافيش انا مش ناسكي”.

3 أبناء من زينة عاشور ثم انفصلا في صمت

أما قصة الحب الثانية لعمرو دياب، عندما تعرف على زينة عاشور وبدأت علاقتهما من نافذة الإعجاب، إذ حرصت على حضور أغلب حفلاته في الدول العربية، وبمرور الأيام تحول ود الصداقة إلى حب، وفي عام 1993 تزوج الهضبة بزينة، وقررت أن تكون داعمًا وسندًا قويًا له في مسيرته الفنية، وأثمر زواجهما عن 3 أولاد هم كنزي وجنى وعبدالله، الا أن زواجهما لم يستمر وحدث الإنفصال، ولم يتحدث الطرفان حتي وقتنا عن سبب إنفصالهما.

أما علاقة عمرو بالنجمة دينا الشربيني فكانت الأكثر جدلًا حيث ترددت أنباء عن زواجهما في السر، وعندما غنى “دياب” أغنية "برج الحوت" تأكد الجمهور أن “دينا” هي هدف الأغنية، وبمرور الأيام ظهرت العلاقة الى العلن، وحرص الثنائي على نشر صور تجمعها في مصر والخارج، وفي أواخر عام 2021، حدث شرخ في العلاقة، وقالت وسائل إعلام محلية إن سبب الانفصال رغبة دينا في الإنجاب.

وأخر علاقات عمرو دياب العاطفية كانت بعارضة الأزياء والإعلامية انجي كيوان، حيث حرص الهضبة على نشر تفاصيل يومياته عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صورًا تجمعه بإنجي كيوان، وجاءت الصور توحي وكأن علاقة تجمعهما، لكن مصادر مقربة أكدت أن إنجي متزوجة، وأوضحت المصادر حينها أن الصور من كواليس تصوير إعلان عطر عمرو دياب الجديد، ويتولى طارق العريان مهمة الإخراج.