السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرز رسائل عيد الحب 2023.. والهدايا المقترحة للأحباب

عيد الحب 2023
عيد الحب 2023

قبل ساعات زاد البحث عن أبرز رسائل عيد الحب 2023 رغم الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة جراء أحداث 7 أكتوبر الماضي والتي راح ضحيتها نحو 9 ألاف شهيد حتى الآن حيث يرغب الكثير من المواطنين في التعبير عن مشاعرهم من خلال الاحتفال بـالـ valentine المصري.

أبرز رسائل عيد الحب 2023

شعور الحب من أكثر الدوافع التي تجعل الإنسان يبدع في حياته كلها ويرتقي إلى درجة الابتكار وتحسين كافة الظروف المحيطة به وبمن يحب وإليكم أبرز رسائل عيد الحب 2023 والتي تتلخص فيما يلي:-

  • باقة من الورود في عيد الحب السعيد.. happy valentine day.
  • أحلى رسائل إلى أجمل ناس.. حبيت أقولك في valentine day عيد حب سعيد.
  • يكفي من عمري لحظتين.. لحظة تكون فيها سعيد.. ولحظة تفتكرني وأنا في عيد الحب بعيد.
  • يا توأن روحي.. يا نبض القلب.. كل عيد حب وأنت سعيد.
  • لن أقول عيد حب سعيد بل يأقول أنت الحب لكل عيد.
  • سأسعى دائما أن تكون دائما معي واستكمال حياتنا معا.. happy valentine day.
  • اتمنى أن أكون معك طول العمر.. وأن تكون حياتنا مليئة بالسعادة التي لا تضاهيها مثيل.

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أجمل عبارات الـ valentine

  • مساء ساهر مع نجم ساحر في ليلة الفلانتين.. أرسل باقة ورد معطرة بالحب لأجمل قلب.
  • كنوز الأرض تفديكم.. وعطر العود نهديكم وبوسط القلب مسكنكم وبعيد الحب أهنيكم.
  • أرسلك همسة حب.. ولهفة قلب تناديلك.. ودمعة حزن تشكيلك.. وأحلى بوسة على خدك أهديلك.
  • أهديلك وردة ياسمين لونها لون قلبك تصبح عليك.. وتقولك happy valentine day.
  • لو أن الحب كلمات تكتب.. لانتهت أقلامي من زمان.. ولكن الحب أرواح.. فهل يكفيك روحي.
  • أرسلك شمعة تنور حياتك.. رجعتلي زعلانة.. قالتلي أزاي ترسلني للقمر.
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في عيد ميلاد عمرو دياب.. أبرز قصص الحب في حياة «الهضبة»

أحلى هدايا الفلانتين 2023

يرغب عدد كبير من المواطنين في الاطلاع على قائمة الهدايا التي يمكن أن يحضرها الأشخاص في عيد الحب لمين يحبون والتي غالبا من تكون كما يلي:-

  • وسادة حب مطرزة بالقلوب واسم الشخص المهدى له.
  • باقة ورود حمراء.
  • خبز البسكوت.
  • شموع معطرة.
  • أكواب بها قلوب حمراء.

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