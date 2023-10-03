طرح فيلم "أسود ملون" لرنا رئيس وأحمد فتحي في "عيد الحب" المقبل

انتهى فريق عمل فيلم "أسود ملون" بطولة النجوم رنا رئيس، أحمد فتحي، وبيومي فؤاد، من تصوير كافة الأحداث بقيادة المخرج حسن البلاسي، وكان يحمل العمل فى البداية اسم "المكلكعين".

فيلم أسود ملون

عيد الحب موعد نهائي لعرض فيلم أسود ملون

ومن جانبه انتهى المخرج حسن البلاسي، من كافة عمليات المونتاج والمكساج لمشاهد الفيلم بالكامل، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا فى موسم عيد الحب المقبل.

فيلم أسود ملون

ومن المقرر أن تطرح الجهة المنتجة خلال الفترة المقبلة البوسترات الدعائية للنجوم والبرومو الخاص بالفيلم، وذلك فى إطار الحملة الترويجية المخصصة للعمل السينمائي الجديد.

وكان المخرج حسن البلاسي، قد بدأ تصوير أحداث فيلم "أسود ملون" في شهر يناير الماضي، بقصر أبورحاب في المنيل، وغيرها من المناطق الخارجية.

فيلم أسود ملون

تفاصيل وأحداث فيلم "أسود ملون"

ينتمى فيلم أسود ملون، إلى نوعية الأعمال الرومانسية لايت كوميدي، ويجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس، شخصية Wedding Planner ضمن الأحداث.

فيلم أسود ملون

صناع وأبطال فيلم "أسود ملون"

يشارك في بطولة فيلم أسود ملون، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، ومن إخراج حسن البلاسي.