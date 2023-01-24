أحمد فتحى ورنا رئيس يبدآن تصوير «المكلكعين» بقيادة حسن البلاسى (صور)

بدأ المخرج حسن البلاسي، أمس تصوير فيلم "المكلكعين" بقصر أبورحاب في المنيل، حيث صور عددًا كبيرًا من المشاهد للفنان أحمد فتحي وظهر برداء مختلف في التصوير.

وقام أيضًا بتصوير عدد آخر من المشاهد للفنانة رنا رئيس والفنانة ميس حمدان، والتي تجسد شخصية "الملكة تي".

فيلم "المكلكعين" بطولة محمد الكيلاني، رنا رئيس، أحمد فتحي، ميس حمدان، عصام صاصا، ويعتبر التجربة التمثيلية الأولى له وإخراج حسن البلاسي وتأليف أحمد عثمان وإنتاج أحمد سمير.

والفيلم يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف منهم محمود حافظ ومنة عرفة وإبرام سمير وصبا الرافعي وريهام محيي الدين وهناك عدد كبير من المفاجآت التي سوف يتم إعلانها الفترة المقبلة بخصوص ضيوف شرف الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال المخرج حسن البلاسي، مسلسل "ملف سري" وتم عرضه موسم رمضان الماضي بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، رحمة حسن، ماجد المصري، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي وعدد كبير من نجوم الفن وإنتاج فنون مصر.