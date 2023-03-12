تاريخ الاحتفال الأول بيوم عيد الأم 2023 في العالم

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الام 2023 حيث يعتبر يومًا للتعبير فيه عن الحب والتقديم لكل أم وجدة وحماة وأخت وخالة وعمة، وليس الأم فقط.

تاريخ الاحتفال بعيد الأم 2023

عام 1912، أنشأت «أنا جارفيس» الجمعية الدولية ليوم الأم، حيث كان أول احتفال بيوم عيد الأم عام 1908، عندما أقامت "جارفيس" ذكرى لوالدتها في أمريكا، ثم بدأت بحملة لجعل عيد الأم معترف به في الولايات المتحدة، اعتمدت المدن عيد الأم وأصبح الآن يحتفل به في جميع العالم، وفي هذا التقليد يقوم كل فرد بتقديم هديه أو بطاقة أو ذكرى للأمهات والجدات.

أما في مصر، أول من فكّر في عيد للأم في العالم العربي كان الكاتب الصحفي الراحل علي أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخيه مصطفى أمين، حيث طرح علي أمين في مقاله اليومي "فكرة" فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيداً قومياً في بلادنا وبلاد الشرق.

متى يوم عيد الام بالهجري

ويأتي موعد عيد الام 2023 بالتقويم الهجري يوافق يوم 29 شعبان 1444 ويوافق بالميلادي يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 كما هو متعارف عليه من كل عام.

رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الام 2023

يمكنني أن أشتري كل ما في هذه الدنيا ولكن لا أستطيع أن أشتري أمي، فأنت كنز لا يقدر بثمن.

إليك يا أمي أهديك أسمع معاني الحب فأنت التي بك أرى ربي وادخل جنته برضاك.

كلمة أمي ليست كافية لك بل أنت كل ما في العالم أنت العالم يا أمي.

الأم هي عبارة عن مدرسة متكاملة تحتوي على جميع التعاليم وتعرفنا عليها من أجل أن نكون من الصالحين.

ليتني أستطيع أن أعطي لك من عمري فوق عمرك لتظلي متواجدة بقربي طوال الأيام.

أمي أنت شمعة تنور لي دربي وقطعه من القمر تنير لي حياتي وطريقي ودنياي.

تهنئة عيد الام 2023 مكتوبة

أمي هي من تسعد من أجلي حين نجاحي فلا يوجد إنسان أغلى من أمي في عالمي.

أمي هي جنة الدنيا، وحياة لروحي وقطعة من قلبي أمي هي شمس أيامي.

ليت جميع الناس مثلك يا أمي فأنت من تجعلين من حياتي أجمل حياة وتضعين لي بها أجمل الألوان.

جمال أمي ليس كمثله جمال فوجهها يضيء الحياة وطيفها يضوي لي طرقي وحياتي.

أمي عبارة عن سحر يجمل لي الحياة، أمي هي روحي ونور عيني وعقلي.

يا من بك يهون كل غالي وتكون الحياة بها أزهار وعطور بوجودك.

أمي أنت من تسلكين لي طريقي لجنات النعيم وأنت من برضاك تحلو لي حياتي وأكون من الطيبين.