الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفكار هدايا عيد الأم 2023 تناسب المستويات الاقتصادية المختلفة

عيد الأم
عيد الأم

يوافق عيد الام في مصر الاعتدال الربيعي في 21 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي يسعى فيه الأبناء إلى إبداء امتنانهم لامهاتهم ولتضحياتها لهم طوال حياتها، وهو نفس المبدأ الذي اعتمد عليه الصحفي على امين الذي دعا إلى الاحتفال بعيد الأم سنويًا. 

أفكار هدايا عيد الأم 2023

وتقدم الدستور لقرائها بعض نماذج الهدايا لتقديمها للأمهات في عيد الام وفق ميزانيات مالية متوسطة . 

  • شموع برائحة عطرية.
  • محفظة “بوك” للاحتفاظ بالأوراق والنقود.
  • كوبونات وقسائم شرائية.
  • شراء أزهار طبيعية مميزة.
  • شراء مستحضرات التجميل.
  • صنع بعض الأشغال اليدوية مثل الطباعة على القماش.
  • شراء بعض الأقراط سواء من الذهب أو الفضة.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023

ليس 21 مارس فقط.. موعد عيد الأم 2023 في أكثر من دولة

  • حقيبة يد أنيقة .
  • بورتفيه.
  • الزيوت العطرية ومعطرات الجسم.
  • طاسة غير قابلة للالتصاق .
  • الاستمتاع بيوم في السبا.
  • ملابس جديدة.
  • عباءة مطرزة بتصميم مميز.
  • مفروشات وأطقم سرير بسعر مناسب.
  • أجهزة كهربائية صغيرة للمطبخ.
  • ماكينة لصنع القهوة.
  • شواية بالكهرباء.

موعد عيد الأم 2023

يحتفل المصريون بعيد الام في 21 مارس من كل عام وهو نفس يوم الاعتدال الربيعي ، ويرجع تحديد موعد عيد الام في مصر والدول العربية إلى الكاتب الصحفي على امين الذي دعا في عام 1955إلى الاحتفال به . 

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وكان لعلى أمين عمود يومي في الاخبار تحت عنوان فكرة، دعا فيه إلى تخصيص يوم الاحتفال بالأم على اثر زيارة قامت بها احدى الأمهات للراحل مصطفى أمين في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترمَّلت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرست حياتها من اجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تماماً .

وقال على أمين في المقال أنه لم لا نتفق علي يوم من أيام السنة نطلق عليه”يوم الأم“ ونجعله عيدا في بلادنا وبلاد الشرق.. وفي هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرا يا أمى، لماذا لا نشجع الأطفال في هذا اليوم أن يعامل كل منهم أمه كملكة فيمنعوها من العمل.. ويتولوا هم في هذا اليوم كل أعمالها المنزلية بدلا منها ولكن أي يوم في السنة نجعله عيد الأم . 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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