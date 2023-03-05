ليس 21 مارس فقط.. موعد عيد الأم 2023 في أكثر من دولة

مع حلول شهر مارس 2023، يبدأ الاطفال والرجال في البحث عن موعد عيد الأم 2023 ومتى يوافق هذا اليوم في شهر مارس 2023؟، للاحتفال بأمهاتهم وادخال البهجة والسرور عليهم.

موعد عيد الأم 2023

وكما هو متعارف عليه يأتي عيد الأم في كل عام يوم الـ21 من شهر مارس ويوافق عيد الام 2023 هذا العام يوم الثلاثاء 21/3/2023.

تاريخ الاحتفال بـ عيد الام 2023

عام 1912، أنشأت «أنا جارفيس» الجمعية الدولية ليوم الأم، حيث كان أول احتفال بيوم عيد الأم عام 1908، عندما أقامت "جارفيس" ذكرى لوالدتها في أمريكا، ثم بدأت بحملة لجعل عيد الأم معترف به في الولايات المتحدة، اعتمدت المدن عيد الأم وأصبح الآن يحتفل به في جميع العالم، وفي هذا التقليد يقوم كل فرد بتقديم هديه أو بطاقة أو ذكرى للأمهات والجدات.

أما في مصر، أول من فكّر في عيد للأم في العالم العربي كان الكاتب الصحفي الراحل علي أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخيه مصطفى أمين، حيث طرح علي أمين في مقاله اليومي "فكرة" فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيداً قومياً في بلادنا وبلاد الشرق.

متى عيد الام 2023

يختلف موعد عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو. وفي الولايات المتحدة وألمانيا يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام، وفي إندونيسيا يحتفلون به في يوم 22 ديسمبر.