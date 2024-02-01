لماذا تشعر بالبرد دائمًا؟.. أسباب طبيبة لا يمكنك تجاهلها

قد يشعر بعض الأشخاص بالبرد أكثر من غيرهم دون أي سبب، سواء في الأجواء الباردة أو المعتدلة، فإن الشعور الدائم بالبرد قد يشير إلى حالة طبية كامنة، مثل قصور الغدة الدرقية أو فقر الدم أو ضعف الدورة الدموية.

من الطبيعي أن تشعر بالبرد في الأجواء الباردة، ولكن قد يكون هناك سبب أساسي إذا كنت تشعر دائمًا بالبرد، ونستعرض في التقرير التالي، أسباب لشعورك بالبرد المستمر، وفقًا لموقع “Health”.

فقدان الشهية

فقدان الشهية، وهو اضطراب في الأكل، غالبا ما يسبب عدم تحمل البرد، الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية العصبي يخشون زيادة الوزن.

ونتيجة لذلك، قد ينخرطون في سلوكيات شديدة لفقدان الوزن، مثل الإفراط في اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، وزن الجسم وفقدان العضلات يجعل الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية حساسين لدرجات الحرارة الباردة.

وتشمل أعراض فقدان الشهية ما يلي:

اكتئاب.

جفاف الفم.

بشرة جافة ومبقعة ومصفرة.

شعر ناعم يغطي الجلد.

ذاكرة ضعيفة.

ألم في العظام.

صعوبة في التفكير.

ويمكنك علاج فقدان الشهية العصبي من خلال الحفاظ على وزن صحي للجسم وممارسة عادات الأكل وممارسة الرياضة بشكل آمن.

وقد يحتاج بعض الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية لوضع جدول لتناول الطعام وتقليل النشاط البدني.

الإصابة بارتفاع السكر في الدم

يعد الاعتلال العصبي، الذي يدمر الأعصاب في يديك وقدميك، أحد مضاعفات ارتفاع نسبة السكر في الدم، قالت مارجريتا رور، طبيبة الباطنة في مركز جامعة نيويورك، لموقع Health: "عندما يتطور هذا الاعتلال تشعر بالخدر وأحيانًا الألم في اليدين والقدمين"، مضيفة: "نظرًا لأن هذه الأعصاب مسؤولة أيضًا عن إرسال رسائل إلى الدماغ فيما يتعلق بالإحساس بدرجة الحرارة، فقد تشعر يديك وقدميك بالبرد."

كما أن نقص السكر في الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، قد يسبب لك قشعريرة، وقد يصاب الأشخاص المصابون بداء السكري بنقص السكر في الدم إذا تناولوا الكثير من الأنسولين أو لم يتناولوا ما يكفي من الكربوهيدرات.

تشمل الأسباب الأخرى لنقص السكر في الدم ما يلي:

نظام غذائي غير متوازن.

البقاء لفترة طويلة دون تناول الطعام.

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص السكر في الدم أيضًا من ضبابية الرؤية والارتباك والضعف.

وإذ كنت تعاني من هذه الأعراض، عليك زيارة طبيبك الخاص، إذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري أو ظهرت عليك أعراض مثل الرؤية الباهتة والعطش الشديد والتبول المتكرر.

ويساعد التحكم في نسبة السكر في الدم على تجنب اعتلال الكلية المحيطي إذا كنت تعاني من مرض السكري.

كما يمكنك تنظيم نسبة السكر في الدم عن طريق تناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة وتناول أدوية مرض السكري على النحو الذي يحدده مقدم الرعاية الصحية.

إذا كنت تعتقد أن نسبة السكر في الدم لديك منخفضة، تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات، أو أربع أونصات من العصير أو ملعقة كبيرة من العسل، ثم قم بفحص مستوى السكر في الدم بعد 15 دقيقة.

تناول حصة أخرى من الكربوهيدرات إذا كان مستوى السكر في الدم لا يزال منخفضًا، كرر تلك الخطوات حتى تشعر بالتحسن.

الجفاف

عدم القدرة على الشعور بالدفئ، قد يكون علامة على أنك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء، ويشكل الماء، الذي يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، أكثر من ثلثي وزن الجسم.

قالت ماجي مون، أخصائية تغذية مسجلة ومقرها في لوس أنجلوس، لموقع Health: "إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء، فإن الماء سوف يحبس الحرارة ويطلقها ببطء، مما يحافظ على درجة حرارة جسمك" مضيفة: "مع كمية أقل من الماء، يكون جسمك أكثر حساسية لدرجات الحرارة القصوى."

بالإضافة إلى الشعور بالبرد، تشمل أعراض الجفاف الأخرى ما يلي:

ارتباك.

البول ذو اللون الداكن.

الدوخة المستمرة.

جفاف الفم والجلد.

التعرق والتبول بشكل أقل من الطبيعي.

التعب.

ويمكنك علاج أعراض الجفاف الخفيفة عن طريق شرب الماء أو المشروبات الرياضية، أما في الحالات الخطيرة، قد تحتاج إلى سوائل عن طريق الوريد .

كما يمكنك ترطيب جسمك عن طريق استهلاك الماء من الأطعمة مثل الفواكه والخضروات، ويمكن أن يساعد تناول الحساء وشرب العصير والشاي والماء أيضًا.

قصور الغدة الدرقية

يعد الشعور بالبرد دائمًا أحد الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية، مما يعني أن الغدة الدرقية تفرز مستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية، ويعاني ما يقرب من 5٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة من قصور الغدة الدرقية.

ويعمل هذا على تباطؤ التمثيل الغذائي لديك دون الوصول إلى المستوى المناسب من هرمون الغدة الدرقية، مما يمنعك من الشعور بالحرارة بما يكفي.

وتشمل أعراض قصور الغدة الدرقية الأخرى ما يلي:

جفاف الشعر والجلد.

تساقط الشعر.

زيادة الوزن غير المبررة.

ويمكنك استشارة طبيبك الخاص، بشأن الأدوية المناسبة لك، وضبط جرعتك عن طريق قياس كمية هرمون الغدة الدرقية في دمك.

كما ينصح مقدم الرعاية الصحية بتجنب الأطعمة التي تحتوي على اليود.