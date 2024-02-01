الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص عام 2024

إجازة رسمية
إجازة رسمية

يتسأل الكثير من الموظفين العاملين بكل من القطاع العام والخاص، وحتى الطلاب في المدارس، عن الإجازات الرسمية لعام 2024، حيث تصبح فرصة للأسر للاحتفال بالأعياد أو التجمع العائلي أو السفر، حيث يخطط الكثير من الموظفين لاستغلال تلك الإجازات لقضاء وقت ممتع مع أسرهم ووسط أصدقاءهم.

ونستعرض في التقرير التالي، مواعيد العطلات الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص عام 2024، بداية من شهر فبراير القادم.

إجازات شهر فبراير 2024 

رغم أن شهر فبراير لا يضم إجازات رسمية، سوى الإجازات الإسبوعية، إلا أن شهر فبراير هذه السنة، سيكون أطول بيوم واحد على غير المعتاد، وهو ما يعرف بين المواطنين بـ"السنة الكبيسة".

وتعنى “السنة الكبيسة” أنها 366 يوما بدلًا من 365 يوما كالمعتاد، كما يكتسب هذا الشهر يوما إضافيا، فيصبح 29 يومًا.

وتحدث السنوات الكبيسة كل أربع سنوات، حيث تعتبر آخر سنة كبيسة ماضية هي عام 2020، والقادمة ستكون 2028.

شهر مارس

كما لا يضمن مارس أي إجازات رسمية في عام 2024.

الإجازات الرسمية شهر أبريل

إجازة رسمية: من الأربعاء 10 أبريل 

وحتى الجمعة 12 أبريل

وهي مدة إجازة عيد الفطر المبارك

أما الخميس 25 أبريل: فسيكون إجازة عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الإجازات الرسمية شهر مايو

إجازة يوم: الأربعاء 1 مايو 

بمناسبة عيد العمال

إجازة يوم: الإثنين 6 مايو

بمناسبة عيد شم النسيم

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الإجازات الرسمية شهر يونيو

إجازة يوم: الأحد ١٦ يونيو

وقفة عيد الأضحى

إجازة: من الإثنين ١٧ يونيو 

وحتى الخميس ٢٠ يونيو

بمناسبة عيد الأضحى المبارك

إجازة يوم: الأحد ٣٠ يونيو

بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو

 شهر يوليو

إجازة يوم: الإثنين ٠٨ يوليو

بمناسبة رأس السنة الهجرية

إجازة يوم: الثلاثاء ٢٣ يوليو

بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

شهر أغسطس

لا يوجد أي إجازات رسمية في شهر أغسطس

 شهر سبتمبر 

إجازة يوم: الإثنين ١٦ سبتمبر

بمناسبة: المولد النبوي الشريف

 الإجازات الرسمية شهر أكتوبر

إجازة يوم: الأحد ٠٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

شهر نوفمبر

لا يضم نوفمبر أي إجازات رسمية

شهر ديسمبر

لا يضم شهر ديسمبر أي إجازات رسمية

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