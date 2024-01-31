علاجات منزلية طبيعية لتخفيف أعراض حرقة المعدة.. فما هي؟

يعاني الكثير من الناس، من حرقة المعدة مرة واحدة على الأقل شهريًا، فيحدث هذا في أغلب الأحيان بسبب الارتجاع الحمضي أو حالة مزمنة تسمى مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).

وتعد حرقة المعدة هي إحساس مؤلم أو حارق قد يحدث أسفل عظمة الصدر أو خلفها.

وقد تساعد العلاجات المنزلية في تخفيف أعراض حرقة المعدة أو منع حدوثها، لهذا نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من العلاجات الطبيعية لـ تقليل حرقة المعدة يمكنك تجربتها.

لا تذهب للنوم بعد تناول الطعام

ينصح المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) بالانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول الوجبة قبل الاستلقاء على السرير للنوم.

كما أن وضعية النوم مع رفع رأسك قد يساعدك أيضًا في تجنب حرقة المعدة، يمكن أن يساعد رفع الرأس بمقدار 6 بوصات في منع الطعام من الانتقال إلى المريء.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام وسادة إسفنجية تحخت رأسك، أو استخدام كتلة ما، لرفع أرجل السرير عند رأس السرير، وقد لا يكون استخدام الوسائد الإضافية فعالًا لأنه من السهل الانزلاق منها أثناء الليل.

مضغ العلكة

قد يكون مضغ العلكة طريقة سهلة للمساعدة في تخفيف الحالات الخفيفة من حرقة المعدة.

وعندما يمضغ الشخص العلكة، يتم إنتاج اللعاب، ويحتوي اللعاب على إنزيمات تجعله قلويًا قليلًا، وعندما يتم ابتلاع الشخص اللعاب، يمكن أن يساعده ذلك في تقليل حرقة المعدة، كما توضح جمعية الجهاز الهضمي الجمعية الكندية لأبحاث الأمعاء، من خلال دراسة حديثة وجدت أن مضغ العلكة الخالية من السكر لمدة 30 دقيقة بعد تناول الطعام يمكن أن يقلل من الارتجاع، ويمنع حرقة المعدة.

ومع ذلك، تقول الجمعية أن استهلاك الكثير من العلكة المحلاة صناعيًا قد يسبب الإسهال لدى بعض الأشخاص، كما إن تناول الهواء أثناء مضغ العلكة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الغازات والانتفاخ، فمن الأفضل مضغ العلكة باعتدال لتجنب مشاكل مثل انتفاخ البطن.

تناول مضاد للحموضة

في بعض الحالات، قد يوصي مقدمي الرعاية الصحية بتناول مضادات الحموضة لعلاج حرقة المعدة الخفيفة، ولا ينبغي استخدامها كل يوم أو في حالة ظهور أعراض حادة، ما لم ينصح الطبيب بذلك.

تجنب الأطعمة المسببة لحرقة المعدة

قد يعاني بعض الأشخاص من حرقة المعدة بسبب تناول بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض حرقة المعدة، ويوصي الأطباء بتقليل تناول هذه الأطعمة أو تجنبها تمامًا.

وتشمل الأطعمة التي تم تحديدها كمحفزات لحرقة المنعدة المحتملة:

الطعام الحار

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

النعناع

القهوة

الشوكولاتة

الكحول

الحمضيات

الطماطم