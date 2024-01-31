بعد ارتفاع معدلات انتشاره.. معلومات عن سرطان المعدة وكيفية الوقاية منه

يعد سرطان المعدة خامس أكثر أنواع السرطان التي يتم تشخيصها في العالم مع ما يقرب من 600000 حالة جديدة سنويًا ويتسبب في حوالي 500000 حالة وفاة سنويًا.

على مدى العقود القليلة الماضية، تحسنت التوقعات بالنسبة للمرضى المصابين بسرطان المعدة بشكل ملحوظ بسبب تحسن اختبارات التشخيص والتقنيات الجراحية وعوامل العلاج الكيميائي، ومع ذلك، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، ولا تزال الحكمة القديمة المتمثلة في التشخيص المبكر هي المفتاح.

أسباب سرطان المعدة:

وهناك العديد من أسباب سرطان المعدة المختلفة والتي يجب الانتباه إليها وهي:

التغيرات الجينية في الحمض النووي لخلايا المعدة، وهي بكتيريا شائعة تسمى هيليكوباكتر بيلوري، وتسمى أيضًا بكتيريا الملوية البوابية، والتي تسبب التهاب المعدة وتقرحاتها.

ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

والاصابة بالتهاب المعدة.

الإصابة يعدوى فيروس إبشتاين بار.

فرط الحموضة في المعدة.

التدخين الشره.

تناول المزيد من الأطعمة المالحة.

تناول الكحول بشكل مفرط.

تناول كميات أقل من الفواكه والخضروات.

وجود تاريخ مع مرض قرحة المعدة.

كل هذا يمكن أن يكون أسباب محتملة لسرطان المعدة، وهناك بعض الأعراض التي يجب أن تدفعك لزيارة طبيبك في أقرب وقت لتقييم واستبعاد سرطان المعدة.

وفي مقابلة مع HT Lifestyle، حذر الدكتور أجاي ما ندال، طبيب الأورام من عدم تجاهل هذه الأعراض الخمسة الشائعة لسرطان المعدة:

فقدان الوزن غير المبرر.

ألم في البطن في الجزء العلوي من بطنك.

القيء المتكرر بعد تناول الوجبات.

القيء مع الدم الذي غالبا ما يكون بلون القهوة الفاتح.

براز أسود اللون أو يشار إليه عادة باسم البراز القطراني.

وقد أكد قائلا: "من المهم عدم التغاضي عن الأعراض الخمسة الشائعة أيضا وهي: اليرقان، وفقدان الوزن، والبداية المبكرة لمرض السكري والبراز الداكن وفقدان الشهية، وفي حالة وجود أي من هذه العلامات، ينصح بشدة بطلب العناية الطبية الفورية".

الوقاية من أسباب سرطان المعدة:

عمل فحوصات دورية على المعدة خاصة لمن لديهم تاريخ سابق مع أمراض المعدة.

الاقلاع عن التدخين.

تناول المزيد من الخضروات والفواكه.

ممارسة الرياضة بانتظام في الهواء الطلق.

التأكد من نظافة الطعام قبل تناوله.

عدم تناول الطعام النيء.