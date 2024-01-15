الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما هي الخضروات الصليبية وعلاقتها بالحماية من السرطان وأمراض القلب؟

جريدة الدستور

لا يعلم معظمنا ما مدى الفوائد التى تعود على الجسم من تناول الخضروات الصليبية، والتي تتمثل أهمها في القرنبيط والجرجير والبروكلي، هي خضروات تنتمي إلى عائلة النباتات الصليبية، وتحتوي الخضروات الصليبية على مركبات نباتية وقائية، بما في ذلك المواد الكيميائية التي تحتوي على الكبريت والفلافونويد والكاروتينات، والتي تمنح الجسم الكثير من الفوائد الطبيعية. 

فكما جاء في موقع "هيلث"، فأظهرت دراسات أخرى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات الصليبية تقلل من خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والسرطان والأمراض الدماغية، ومن أبرز النباتات الصليبية.

بروكلي

البروكلي هو أحد الخضروات الصليبية الأكثر، وهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وB6  وفيتامين C ، ويعتبر البروكلي مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، وغني بحمض الفوليك، كما أنه غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي ضروري لتنظيم ضغط الدم، ووظيفة الجهاز العصبي، ويعد البروكلي مصدرًا للسولفورافان، وثبت أن السلفورافان يقدم فوائد كبيرة مضادة للسرطان، وأظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروكلي قد تساعد في الحماية من عدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي.

القرنبيط

القرنبيط هو من الخضروات الصليبية التي تستخدم عادة كبديل منخفض الكربوهيدرات للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز، ويحتوي على نسبة عالية من العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين C وفيتامين K، ويحتوي القرنبيط على  البوليفينول والفلافونويد، والذي يساعد فى الوقاية من التعرض للإصابة بأمراض القلب والضغط والسكر.

الجرجير

الجرجير هو من الخضروات الصليبية ذات الأوراق الخضراء، وهو مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين C وفيتامين K، كما أنه يوفر الجلوكوزينات ومضادات الأكسدة الفلافانول مثل كيمبفيرول وكيرسيتين وإيسورهامنتين جليكوسيد، فقد يساعد في الحماية من العديد من الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب. 

ما هي الخضروات الصليبية الخضروات الصليبية علاقتها بالحماية من السرطان وأمراض القلب تناول الخضروات الصليبية بروكلي القرنبيط الجرجير

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