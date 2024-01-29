الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

حماية صحة الدماغ والتقليل من خطر السرطان.. فوائد الفطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 يحتوي المشروم "الفطر" على قوة غذائية وعلاج لذيذ، إلى مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية، الفطر ليس من الخضروات، ولكنه نوع من الفطريات، ومع ذلك فهو مخزن لمضادات الأكسدة والبروتينات والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تمنح صحتك دفعة كبيرة،  بينما يمنعك الفطر من الأمراض المزمنة القاتلة للجسم والدماغ، مثل السرطان ومرض الزهايمر والسكري وارتفاع ضغط الدم، فإنه يساعدك أيضًا في الحفاظ على وزنك،  من تعزيز مناعتك، وخفض نسبة الكوليسترول إلى تحفيز صحة الأمعاء، يرتبط استهلاك الفطر بمجموعة من الفوائد الصحية. 

بينما يمنعك الفطر من الأمراض المزمنة القاتلة للجسم والدماغ، مثل السرطان ومرض الزهايمر والسكري وارتفاع ضغط الدم، فإنه يساعدك أيضًا في الحفاظ على وزنك.

فوائد الفطر الرائعة

1. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

لا يمتلك الفطر خصائص مضادة للسرطان فحسب، بل يرتبط استهلاكه أيضًا بتقليل الآثار الجانبية مثل الغثيان وتثبيط نخاع العظم وفقر الدم والأرق وانخفاض مقاومة الأدوية بعد العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون حبتين من الفطر يوميًا "حوالي 18 جرامًا" لديهم خطر أقل للإصابة بالسرطان بنسبة 45٪ مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون الفطر، وفي الصين واليابان، يستخدم الفطر الطبي كعامل مساعد في علاج السرطان.

2. يقلل من تناول الصوديوم

لتقليل تناول الصوديوم، فكر في إضافة الفطر إلى وجباتك، يحتوي الفطر على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي، ويحتوي كوب كامل من الفطر الأبيض على خمسة ملليجرامات فقط من الصوديوم. أنها توفر نكهة لذيذة تقلل من الحاجة إلى الملح الإضافي وتحافظ على انخفاض ضغط الدم.

3. يحمي صحة الدماغ

يمكن أن يؤدي تناول الفطر أيضًا إلى تحسين براعة عقلك، تم ربط بعض أنواع الفطر بكل شيء بدءًا من تحسين وظيفة الناقل العصبي، وانخفاض الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الدماغ، ودعم نمو عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ.

4. يحفز صحة الأمعاء

إحدى الطرق للحفاظ على صحة أمعائك هي تحفيز نمو البكتيريا الصحية في تلك المساحة باستخدام البريبايوتكس، مثل الفطر. تظهر الأبحاث أن السكريات المتعددة في الفطر، وهي الكربوهيدرات الأكثر وفرة، تحفز نمو البكتيريا الصحية.

5. يدعم نظام المناعة الصحي

يحتوي الفطر على مغذيات كبيرة تدعم نظام المناعة الصحي، وفقًا لمجلس الفطر، سيستفيد جهازك المناعي من الفطر الذي تشتمل عناصره الغذائية على السيلينيوم الذي يساعد جسمك على إنتاج إنزيمات مضادة للأكسدة لمنع تلف الخلايا.

6. مصدر جيد لفيتامين د

يعد الفطر أحد مصادر الغذاء القليلة التي يوجد فيها فيتامين د بشكل طبيعي. يتحول إرغوستيرول الموجود في الفطر "21- 107 ملجم/100 جم" إلى إرغوكالسيفيرول أو فيتامين د2 عن طريق التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

7. يعزز خفض نسبة الكولسترول

ثبت أن الفطر له بعض الخصائص العلاجية التي قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول، خاصة عند البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن. كما أنها تساهم أيضًا بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية التي قد تساعد في منع الخلايا من الالتصاق بجدران الأوعية الدموية وتكوين تراكم البلاك.

نظام المناعة الصحي يحفز صحة الأمعاء تناول الصوديوم خطر الإصابة بالسرطان فوائد الفطر الرائعة

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