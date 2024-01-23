إجازات شهر فبراير 2024.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص
إجازات شهر فبراير 2024 من التساؤلات التي يطرحها المواطنين عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، بالتزامن مع قرب انتهاء شهر يناير الجاري، والذي حصل فيه العاملين والموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة على إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومتوقع أن يحصل أيضًا عاملي وموظفي القطاعات الخاصة والحكومية على إجازة رسمية بعد غدٍ الخميس 25 يناير بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
إجازات شهر فبراير 2024
ويبحث الكثيرون عن إجازات شهر فبراير 2024 بالتزامن مع اقترابه، حيثُ لم يتبقِ عليه سوى ثمانية أيام فقط، وبالتالي يرغب الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بمعرفة الإجازات الرسمية خلال هذا الشهر.
وتعدّ الإجازات الرسمية فرصة لقضاء عطلة عائلية، حيثُ يحصل خلالها الموظفين في كل قطاعات الدولة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، والتي تُقرر الحصول عليها وفق ما يُعلنه مجلس الوزراء.
وعادةً تُرحل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، فعلى سبيل المثال: إذا صادفت الإجازة يوم الثلاثاء، فإنَّها تُرحل إلى نهاية الإسبوع، حيثُ يوم الخميس، وبالتالي تكون الإجازة الخميس يعقبه الجمعة والسبت، بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع.
هل يوجد إجازات في شهر فبراير 2024؟
وفيما يخص إجازات شهر فبراير 2024، فإنَّ هذا الشهر لم يحتوي على إجازات سوى الإجازات الأسبوعية المُعتادة والمتمثلة في يومي (الجمعة والسبت) والتي تصل إلى 8 أيام، وبالتالي فلا يوجد إجازات رسمية في شهر فبراير 2024.
أيام الإجازات الرسمية 2024
وتأتي الإجازات الرسمية في العام الجديد 2024، على النحو التالي:
- الخميس 25 يناير 2024: إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
- الأربعاء 10 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
- الخميس 11 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
- الجمعة 12 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
- الثلاثاء 25 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء
- الأربعاء 1 مايو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال
- الاثنين 6 مايو 2024: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم
- الاثنين 17 يونيو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- الثلاثاء 18 يونيو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- الأحد 30 يونيو 2024: إجازة رسمية لذكرى ثورة 30 يونيو
- الثلاثاء 23 يوليو 2024: إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952
- الاثنين 16 سبتمبر 2024: إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف
- الأحد 6 أكتوبر 2024: إجازة رسمية للاحتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر.