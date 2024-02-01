موعد العيد الكبير 2024.. أجمل رسائل التهنئة والمباركة والأمنيات الطيبة

يبحث الكثيرون عن موعد العيد الكبير 2024، للتخطيط للاستمتاع بالعيد مع الأسرة والأصدقاء، أو السفر لأماكن ساحلية، أو حتى للترتيب للتنزه خارج المنزل مع العائلة.

ولهذا يقدم لكم "الدستور" موعد عيد الأضحى 2024، وأيام الإجازات الرسمية التي حددتها الحكومة للاحتفال بالعيد في عام 2024.

موعد العيد الكبير 2024

وفقًا للحسابات الفلكية، يصادف موعد العيد الكبير 2024، يوم الأحد 17 يونيو 2024، وبالتالي تأتي وقفة عرفات يوم السبت الموافق 16 يونيو 2024.

الإجازة الرسمية لـ عيد الأضحى 2024

توافق وقفة عرفات يوم الأحد 16 يونيو 2024

أما أول أيام عيد الأضحى فيكون الإثنين 17 يونيو 2024

وبالنسبة لـ ثاني أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 يونيو 2024

ثم ثالث أيام عيد الأضحى الأربعاء 19 يونيو 2024

وأيضًا رابع أيام عيد الأضحى الخميس 20 يونيو 2024

رسائل التهنئة بالعيد الكبير 2024 للعائلة والمقربين

تفاؤل وخير أمنيات اتقاسمها مع العائلة عيد أضحى سعيد علينا جميعًا

بالعيد أهنئكم وبروحي أفديكم وبالخروف أفديكم عيد أضحى سعيد عليكم

بحلول عيد الأضحى نهنئكم بالعيد أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة

قبل الزحمة والمواعيد وقبل تعليق الضحايا بالمعاليق أقول يا عسي عيدكم سعيد

كل عام وأنتم الى الله أقرب وعيدي لا يحلوا إلا بكم فأنتم نعم الأصدقاء

مع توافد الحجاج واطلالة يوم العيد اقولك عيد سعيد وعمر مديد

عام سعيد بمناسبة عيد الأضحى.. بارك الله فيك بالخير واليمن والبركات

بالدنيا ناس ذكرهم يرفع الرأس من قلبنا نغليهم، وبقرب عيد الأضحى نهنيهم

رسائل التهنئة بـ عيد الأضحى 2024 للأصدقاء

العيد بأهله وناسه دايم.. والحج بغفران الذنوب دايم.. وحبايبنا بخير وسرور دائم

لأغلى الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير، بمناسبة عيد الأضحى، وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام المباركة وأن يغفر لنا ما تقدم وما تأخر، وما نسر وما نعلن

في أجمل أيام الله وأكثرها بركة أغلف لكم دعواتي المعطرة بذكر الله ورحماته سائلًا الله عز وجل أن يجعله عيدًا مباركًا عليكم وعلى من تحبون

مع قدوم عيد الأضحى بلحمته وهجوم الزيارات وزحمته أحب أهنيكم بالعيد وأيامه وأدعو لكم تكونوا العام القادم من حجاجه.. كل عام وأنتم بخير

كل عام والعيد يفرش لنا أفراح وسرور.. كل عام والأهل والحبايب هم منبع النور

بكل زخة مطر، بكل رشة عطر، بعدد من حج واعتمر، أهنيك بقدوم العيد يا أغلى البشر.

يا طيور الحب زوروهم وبعيد الأضحى هنوهم ولا تنسوا تخبروهم الفرحة ما تكمل من دونهم.

يا رسالة الشوق أوصليه وسلمي على الغالي وقبليه وباليوم المبارك هنئيه.

أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدكم مدى الدهر ويشفع فيكم سيدنا محمد عند الحشر، ويبارك لكم في شهر النحر، وكل عام وأنتم بخير.

أصدقائي في كل مكان كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أسأل الله أن يحفظكم ويملأ أيامكم بالسعادة والأمان.