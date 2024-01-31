كيف يمكنك التخطيط لمستقبلك لمدة 10 سنوات من حياتك؟

يبدو أن التخطيط لـ 10 سنوات من الحياة، أمرًا طويلًا جدًا، لكن الوقت سيأتي ويذهب ويمر بسرعة كبيرة، ومن الصعب أن تتقبل أن أهداف الـ 10 سنوات كافية لتحقيق أهدافك في الحياة، وفي الوقت نفسه، إنه وقت رائع وكافي بالنسبة لك لمتابعة حياتك في الاتجاه الذي تريده.

بمجرد التخطيط لهدف طويل المدى، ستتعرف بسهولة على الأهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى التي يجب عليك تحقيقها للوصول إلى هذا الهدف طويل المدى.

ونستعرض في التقرير التالي، مجموعة من الأفكار الهامة، التي يمكنك إضافتها في خطتك العشرية، وفقًا لموقع lifehack.

أول شيء عليك إحضار دفتر ملاحظات وقلم والبدء في إنشاء قالب مخطط مدته 10 سنوات.

ما الذي يجب إضافته إلى خطتك العشرية؟

1. الصحة

2. العلاقات

3. ما تريد أن تصبحه

4. العطاء

5. الاستثمار

كيفية إنشاء خطتك الشخصية لمدة 10 سنوات؟

1. حدد هدفك

2. تطلع إليه باستمرار

3. قم بطيه هدفك وابدأ من الآن

4. ثم حدد حدًا زمنيًا

ما الذي يجب إضافته إلى نموذج الخطة العشرية؟

والسؤال الآن هو ما الذي يجب أن نضيفه إلى مخطط العشر سنوات؟ للإجابة على هذا السؤال إليك بعض أهم النقاط التي يجب أن تتضمنها الخطة العشرية.

الصحة

الشيء الأكثر أهمية هو الحفاظ على لياقتك، لا بأس بالزيارة المنتظمة للأطباء، لكن التدريبات المنتظمة والتحكم في الوزن هما الأكثر أهمية.

فلا يزيد أحد وزنه بين عشية وضحاها، بل يستغرق الأمر وقتا، فإن تناول كميات أقل من الطعام وممارسة المزيد من التمارين كل يوم يمكن أن يغير صحتك تمامًا بعد 10 سنوات من الآن.

العلاقات

يعتبر هذا العنصر عاملاً حيوياً في مخطط العشري، ففي الغالب الأشخاص الذين سيرون كل الصعود والهبوط في حياتك هم أصدقاؤك وعائلتك، لذا، قم بتكوين صداقات تحبك وتشجعك وتدعمك في كل مرحلة من مراحل الحياة لأن الأصدقاء يلعبون دورًا مهمًا في حياة الشخص.

يجب عليك أيضًا أن تفتح قلوبك لمن يحبونك وتحبهم في المقابل، كما يمكنك أيضًا تعيين حدود علاقتك للسنوات العشر القادمة مثل:

هل ستتزوج في السنوات القادمة؟

إذا كنت متزوجا بالفعل، فكيف سيكون زواجك في السنوات العشر القادمة؟

هل تريد أطفالاً في السنوات القليلة القادمة؟

إذا كان لديك أطفال، فما الخطوات التي ستتخذها لجعلهم أقوياء جسديًا واجتماعيًا وفكريًا؟

10 سنوات هي فترة طويلة جدًا، لذا لا تبقيها كما هي، ولكن عليك أن تستمتع بتجربة حياتك من خلال السفر إلى مناطق مختلفة في مدنك أو إلى الخارج.

كما يمكنك أن تقرأ العديد من أنواع الكتب المختلفة؛ التي بدورها يمكن أن تجعل حياتك أكثر مغامرة وتجربة مع مرور الوقت، وفي كل مرة، تجعلك هذه الكتب أن تنظر إلى العالم بشكل مختلف.

العطاء

إذا كنت تنعم بالكثير من المال أو المهارات أو المواهب أو أي شيء آخر، فإن أفضل عادة هي مشاركتها مع الآخرين، هي العطاء، مثل تقديم الهدايا أو الوقت أو المواهب أو المهارات أو الطاقة أو أي شيء لديك بكثرة منه، ابحث دائمًا عن طريقة لمنحه للآخرين يوميًا، من خلال التطوع أو مساهماتك الخيرية في الأماكن الأكثر احتياجًا.

الاستثمار

إن أكبر عقبة أمام عيش حياة أفضل هو الإنفاق، فقد يكون من السهل جدًا إنفاق المال ثم الاقتراض والإنفاق مرة أخرى، لكن من الصعب حقًا توفير المال والاستثمار، فاجعله أمامك دائمًا.

ما مدى التوازن الذي تشعر به في حياتك؟

قم بتقييم مدى توازن حياتك من خلال التقييم الذاتي للوقت/الحياة واحرص على كتابة تقييم الشخصي، ومن خلاله ستكتشف نقاط قوتك في إدارة وقتك، وتكتشف الفرص المخفية، وتشكل حياتك وفقًا لشروطك.