يبدأ فى 1 فبراير.. تفاصيل البرنامج التعليمى "مدرسة إيمحتب للمصريات"

أعلن متحف إيمحتب بسقارة عن انطلاق البرنامج التعليمي "مدرسة إيمحتب للمصريات"، والذي يتكون من مجموعة من البرامج التدريبية في علوم الحضارة المصرية القديمة.

من يمكنه المشاركة في مدرسة إيمحتب للمصريات؟

يستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة والدولية في مرحلتي الابتدائية والإعدادية، ويهدف إلي تعرف الطفل على قيمة وإنجازات أجدادنا، مما يزيد من الوعي الوطني والانتماء وزرع فكرة الابتكار والمناقشة والحوار.

متى يبدأ البرنامج التعليمي؟

يبدأ في 1 فبراير حتي 30 أبريل 2024، ويشمل البرنامج، مناقشة "الكتابة والتقويم في مصر القديمة"، وإقامة ورشة تدريبية بالقسم التعليمي بالمتحف عن نشأة وخطوط الكتابة المصرية القديمة، تضم الدورة التدريبية الواحدة تدريب 25 فردا من كل مدرسة، مرة واحدة كل أسبوع.

ويقدم البرنامج للدارسين مناقشة عدة موضوعات هامة، جاء أبرزها: نشأة الكتابة المصرية القديمة ومراحل تطورها- الكاتب المصري وأدواته- التدريب علي كتابة الأسماء بالهيروغليفية- كتابة الأعداد - التقويم المصري، وتقسيم فصول السنة.

بالإضافة إلى أن البرنامج سيقدم المعلومات العامة والحوار، ويناقش: ماذا لو كنت وزير السياحة؟ مع انطلاق مسابقة الأمير إيمحتب، وأيضًا مشاهدة ووأشاهدة فيلم تسجيلي عن كنوز سقارة بقاعة التهيئة المرئية، وجولة شرح بمتحف إيمحتب.

علمًا بأنه سيتم إقامة الورش التدريبية مجانًا بالقسم التعليمي بمتحف إيمحتب، تحت إدارة المتحف.

عن متحف إيمحتب

وكان أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، افتتح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ويعد المتحف أحد أجمل متاحف المواقع الأثرية، حيث يحكي المتحف قصة أقدم البنائين في مصر وهو المهندس "إيمحتب" الذي قام ببناء هرم زوسر المدرج، أول بناء يتمّ إنشائه من الحجر في التاريخ، وقصة المصري القديم الذي بدأ بتقطيع الحجر وتشييد أعظم الآثار.

كما يشار إلى أن موقع المتحف بمنطقة آثار سقارة يضيف إلى أهميته الكبيرة لكونها أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي يحرص السائحين على زيارتها.

ويركز سيناريو العرض للمتحف على 3 موضوعات هي تسليط الضوء على الطرز المعمارية والفنية بسقارة، وتطور أساليب الدفن ومقتنياتها خلال العصور المصرية القديمة وعن المهندس إيمحتب، وقد تم إضافة 6 فتارين للعرض المؤقت بها حوالي 70 قطعة أثرية من أهم القطع التي اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري، بمنطقة سقارة.