الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

يبدأ فى 1 فبراير.. تفاصيل البرنامج التعليمى "مدرسة إيمحتب للمصريات"

متحف إيمحتب
متحف إيمحتب

أعلن متحف  إيمحتب بسقارة عن انطلاق البرنامج التعليمي "مدرسة إيمحتب للمصريات"، والذي يتكون من مجموعة من البرامج التدريبية في علوم الحضارة المصرية القديمة. 

من يمكنه المشاركة في مدرسة إيمحتب للمصريات؟

يستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة والدولية في مرحلتي الابتدائية والإعدادية، ويهدف إلي تعرف الطفل على قيمة وإنجازات أجدادنا، مما يزيد من الوعي الوطني والانتماء وزرع فكرة الابتكار والمناقشة والحوار. 

متى يبدأ البرنامج التعليمي؟

يبدأ في 1 فبراير حتي 30 أبريل 2024، ويشمل البرنامج، مناقشة "الكتابة والتقويم في مصر القديمة"، وإقامة ورشة تدريبية بالقسم التعليمي بالمتحف عن نشأة وخطوط الكتابة المصرية القديمة، تضم الدورة التدريبية الواحدة تدريب 25 فردا من كل مدرسة، مرة واحدة كل أسبوع.

txt

خبير أثرى: متحف "إيمحتب" يحتوى على مقتنيات نادرة

txt

كبير النحاتين وحامل ختم مصر السفلى.. من هو "إيمحتب" ذائع الصيت فى مصر القديمة؟

ويقدم البرنامج للدارسين مناقشة عدة موضوعات هامة، جاء أبرزها: نشأة الكتابة المصرية القديمة ومراحل تطورها- الكاتب المصري وأدواته- التدريب علي كتابة الأسماء بالهيروغليفية- كتابة الأعداد - التقويم المصري، وتقسيم فصول السنة.

بالإضافة إلى  أن البرنامج سيقدم المعلومات العامة والحوار، ويناقش: ماذا لو كنت وزير السياحة؟ مع انطلاق مسابقة الأمير إيمحتب، وأيضًا مشاهدة ووأشاهدة فيلم تسجيلي عن كنوز سقارة بقاعة التهيئة المرئية، وجولة شرح بمتحف إيمحتب.

علمًا بأنه سيتم إقامة الورش التدريبية مجانًا بالقسم التعليمي بمتحف إيمحتب، تحت إدارة المتحف.

عن متحف إيمحتب 

وكان أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، افتتح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ويعد المتحف أحد أجمل متاحف المواقع الأثرية، حيث يحكي المتحف قصة أقدم البنائين في مصر وهو المهندس "إيمحتب" الذي قام ببناء هرم زوسر المدرج، أول بناء يتمّ إنشائه من الحجر في التاريخ، وقصة المصري القديم الذي بدأ بتقطيع الحجر وتشييد أعظم الآثار.

كما يشار إلى أن موقع المتحف بمنطقة آثار سقارة يضيف إلى أهميته الكبيرة لكونها أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي يحرص السائحين على زيارتها. 

ويركز سيناريو العرض للمتحف على 3 موضوعات هي تسليط الضوء على الطرز المعمارية والفنية بسقارة، وتطور أساليب الدفن ومقتنياتها خلال العصور المصرية القديمة وعن المهندس إيمحتب، وقد تم إضافة 6 فتارين للعرض المؤقت بها حوالي 70 قطعة أثرية من أهم القطع التي اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري، بمنطقة سقارة.

متحف ايمحتب إيمحتب مصر القديمة الكتابة المصرية التقويم المصري

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

عاجل| كساء "منكاورع".. هل يتم تبليط الهرم فعلا؟!.. الحقيقة كاملة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"