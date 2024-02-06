الأوبرا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح الجمهورية.. الخميس

تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية لفرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج، مساء بعد غد الخميس الموافق 8 فبراير على مسرح الجمهورية، ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفال بالمناسبات الدينية.

برنامج حفل الانشاد الدينى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج نخبة من الابتهالات والتواشيح والاعمال الدينية التى وضعها كبار الملحنين منها أسماء الله الحسنى لـ محمد قابيل، ليلة الإسراء - صلوا عليه - نبينا الكريم - إيه العمل يا أحمد من التراث، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى، مدد يا نبى لـ محمد الكحلاوى، يا ناصر الإسلام لـ محمد ثروت، مولاى إننى ببابك، أقول أمتى، يا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدى، يا رب صلى على نبينا لـ داود حسنى، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، مدد يا رسول الله لـ عبد العظيم عبد الحق، أسماء وصفات الرسول لـ أحمد عبد الله.

أداء كلا من المطربين طه حسين، حاتم زايد، إبراهيم فاروق، أحمد حسن، فارس عبد العال، بلال مختار، أحمد العمرى، حسام صالح.

فرقة الإنشاد الدينى

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وعلى صعيد آخر تقيم دار الأوبرا المصرية خلال شهر فبراير مجموعة كبيرة من الحفلات على المسارح بمختلف المحافظات.