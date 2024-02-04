بناءً على طلب الجمهور| تفاصيل تعاقد مدحت صالح على حفل إضافى بالأوبرا (خاص)

فى مفاجأة من العيار الثقيل، علم "الدستور" من مصدر خاص داخل دار الأوبرا المصرية، أن النجم الكبير مدحت صالح، اتفق مع الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا، على إحياء حفل ضخم إضافي، بناء على طلب الجمهور، ونظرا لنفاذ تذاكر حفله المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري على خشبة المسرح الكبير، بمناسبة عيد الحب، وبمشاركة الأوركسترا الموسيقية ومصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عامر.

تفاصيل تعاقد مدحت صالح لإحياء حفل إضافي بالأوبرا.. بمناسبة عيد الحب

وفى سياق متصل، اتفق النجم مدحت صالح، مع إدارة الأوبرا على إقامة حفل إضافي، وذلك يوم الإثنين الموافق 26 فبراير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو أحمد عامر.

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح بالأوبرا

ومن المقرر أن تطرح إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل الجديد اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني التابع لدار الأوبرا المصرية "تذكرتي" وتنقسم أسعار التذاكر إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1700 جنيه، والثانية بقيمة 1500 جنيه، والثالثة بمبلغ 1000 جنيه، أما الرابعة والأخيرة بقيمة 750 جنيهًا.

برنامج حفلي مدحت صالح بالأوبرا

وتبدأ حفلات مدحت صالح، بالأوبرا المصرية، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن باقة مختارة ومتميزة من أروع وأجمل الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني المميز من بينها: "ولا تسوى دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي علي نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك، وهما الحبايب، وزي ما أنت عايز، وعليك احساس، وحياة قلبي، واحشنا بجد، مجنونة بيا، والعين وخداني".

كما يحتفل مدحت صالح، مع جمهوره بنجاح أحدث أغنياته وهما "حمايا العزيز" و "واحد طيب".

مدحت صالح يضع اللمسات النهائية على أحدث ألبوماته الغنائية

ومن جهة أخرى، يضع مدحت صالح، حاليا اللمسات النهائية على أحدث ألبوماته الغنائية المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم 10 أغنيات بتيمات ونوعيات مختلفة، وهو الألبوم الأول له من إنتاجه كاملًا.

ويدرس حاليًا مدحت صالح، تصوير عدد من أغنيات ألبومه الجديد، لطرحها على طريقة الفيديو كليب، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل متطور ومختلف.